Nunavut Tungavik Incorporated, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, le gouvernement du Nunavut, et le gouvernement du Canada conviennent d'élaborer un règlement de pêche pour la région du Nunavut







IQALUIT, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Pour célébrer le 25e anniversaire de la signature de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, le gouvernement du Canada, Nunavut Tunngavik inc., le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le gouvernement du Nunavut ont publié une déclaration commune sur l'élaboration d'un règlement de pêche pour la région du Nunavut. La Déclaration commune sur l'élaboration d'un règlement de pêche pour la région du Nunavut repose sur les progrès importants réalisés au cours des derniers mois, en vue de mettre en oeuvre l'Accord du Nunavut dans tous les règlements des pêches du territoire pris en vertu de la Loi sur les pêches.

Le règlement de pêche visera également à faire avancer les efforts de réconciliation avec les communautés autochtones du Canada, et constituera un ensemble modernisé d'outils de ré-glementation visant à assurer la pérennité des pêches au Nunavut.

La déclaration comporte un engagement à consulter les Inuits, les Nunavummiuts et tous les groupes autochtones, qui récoltent à l'intérieur de la région du Nunavut, sur les politiques et les règlements proposés en matière de pêches. Les politiques élaborées prendront en compte les Inuits Qaujimajatuqangit et feront en sorte que les pêches soient gérées de manière à fa-voriser le bien-être économique des Inuits et l'économie du Nunavut en général.

La publication préalable du règlement de pêche du Nunavut dans la Partie I de la Gazette du Canada est prévue pour 2019.

Citations

« Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Nunavut Tunngavik inc., le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, et le gouvernement du Nunavut, afin d'élaborer un ensemble de règlements clairs qui favoriseront une industrie de la pêche robuste et durable dans le territoire. Nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires de cogestion et les collectivités nordiques pour veiller à ce que ces règlements reconnaissent et respectent les droits des Inuits et se conforment aux principes de l'Accord du Nunavut, une mesure législative historique signée il y a 25 ans aujourd'hui. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière cana-dienne

« L'élaboration du règlement de pêche du Nunavut est essentielle à la diversification de notre économie. Je suis heureux que nos partenaires reconnaissent les droits et les intérêts des Inuits en matière de gestion des pêches. Il s'agit d'une entreprise importante pour le dévelop-pement continu du Nunavut et l'avancement de notre bien-être social, culturel et écono-mique. »

- Aluki Kotierk, président de Nunavut Tunngavik inc.

« Nous sommes extrêmement heureux de l'engagement pris par toutes les parties de pour-suivre les progrès importants réalisés au cours des derniers mois en vue d'élaborer des poli-tiques qui appuient la mise en oeuvre de l'Accord du Nunavut dans la réglementation des pêches de la région du Nunavut découlant de la Loi sur les pêches. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler avec Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouverne-ment du Nunavut et le ministère de Pêches et Océans Canada en vue d'élaborer conjointe-ment des politiques qui reconnaissent et respectent les droits des Inuits, ainsi que les rôles des organisations de chasseurs et de trappeurs, et des organisations régionales de la faune, tels qu'énoncés dans l'Accord du Nunavut. »

- Daniel Shewchuk, président, Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut

« Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à coopérer en vue d'assurer une mise en oeuvre responsable du règlement de pêche du Nunavut. Nous remercions nos partenaires pour le tra-vail accompli dans le cadre de cette importante initiative, et nous nous réjouissons à l'idée de maintenir une relation solide et continue en vue de veiller à la conformité de tous les aspects de l'Accord du Nunavut. »

- Jeannie Ehaloak, ministre de l'Environnement, gouvernement du Nunavut

Faits en bref

L'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut a été signé le 25 mai 1993, à Iqaluit , par des représentants de la Tunngavik Federation of Nunavut (maintenant Nunavut Tunngavik inc.), du gouvernement du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

a été signé le 25 mai 1993, à , par des représentants de la Tunngavik Federation of (maintenant Nunavut Tunngavik inc.), du gouvernement du et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. L'Accord du Nunavut est à l'origine de la création du territoire du Nunavut , qui compte un gouvernement élu pour servir les intérêts de tous les Nunavummiuts.

est à l'origine de la création du territoire du , qui compte un gouvernement élu pour servir les intérêts de tous les Nunavummiuts. L'Accord du Nunavut est le plus important règlement de revendications territoriales autochtones de l'histoire du Canada .

Documents connexes

Liens connexes

Gouvernement du Nunavut : https://www.gov.nu.ca/

Nunavut Tunngavik inc. : http://www.tunngavik.com/(anglais et inuktitut seulement)

Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut :

https://www.nwmb.com/en/(anglais et inuktitut seulement)

Aimez notre page Facebook https://www.facebook.com/PechesOceansCanada

Suivez-nous sur Twitter! http://www.twitter.com/PechesOceansCAN

SOURCE Pêches et Océans Canada - Région du Centre et Arctique

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 15:27 et diffusé par :