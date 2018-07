Étienne Lalonde nommé Directeur général de la Fondation du Conservatoire







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est heureux d'annoncer la nomination d'Étienne Lalonde au poste de directeur général. Son entrée en fonction se fera le mercredi 1er août.

Formé en littérature à l'Université du Québec à Montréal, Étienne Lalonde poursuit également depuis 1997 une pratique artistique très active et remarquée et figure parmi les écrivains les plus en vue de sa génération. Écrivain en résidence au Studio du Québec à New York en 2012, il représente le Québec à de nombreux festivals internationaux (Russie, Inde, Danemark, Lituanie, Kenya). En 2015, il est le seul auteur canadien invité au très prestigieux festival biennal International Poetry Nights in Hong Kong. Depuis 1999, il a fait paraître six titres au fort succès critique, dont Histoires naturelles (2010), pour lequel il s'est mérité le Prix Félix-Leclerc de la poésie. En janvier 2014, 21 courtes pièces sur des textes d'Étienne Lalonde, du compositeur André Hamel, a remporté le prix de la création de l'année au 17e Gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique. Plus récemment, Étienne Lalonde a complété une double diplomation de MBA exécutif à l'ESG-UQAM de même qu'à l'Université Paris-Dauphine.

Les divers talents et expériences d'Étienne Lalonde l'ont mené au développement philanthropique et font de lui un gestionnaire aussi efficace que novateur pour le milieu caritatif québécois.

Madame Lucie Leclerc, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Conservatoire, est ravie d'accueillir monsieur Lalonde : « La Fondation est à un moment charnière, alors qu'elle a lancé il y a quelques mois sa toute première campagne majeure de financement, Donner un élan aux talents, qui lui permettra d'offrir un soutien accru à l'excellence de la relève artistique formée par le Conservatoire. Le leadership de monsieur Lalonde a déjà été démontré dans d'autres circonstances et je vois son arrivée comme un nouveau souffle pour la Fondation, alors qu'elle entame la deuxième phase de la campagne au sein des régions ».

À propos de la Fondation du Conservatoire

La FONDATION du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. conservatoire.gouv.qc.ca

