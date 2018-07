Greyhound Canada réduira ses activités canadiennes en raison d'une baisse d'achalandage de 41 % depuis 2010







À PARTIR DU 31 OCTOBRE 2018, GREYHOUND CESSERA SES ACTIVITÉS DANS TOUTES LES PROVINCES, SAUF EN ONTARIO ET AU QUÉBEC; TOUS LES ITINÉRAIRES ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS SERONT MAINTENUS

TORONTO, 9 juillet 2018 /CNW/ - Greyhound Canada a pris la difficile décision de réduire ses activités. L'entreprise a signalé à toutes les autorités compétentes son intention de cesser le service à partir du 31 octobre 2018, tant pour les passagers que pour les marchandises, dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. En Colombie-Britannique, tous les itinéraires cesseront, sauf celui qui fait la liaison entre Vancouver et Seattle, desservi par Greyhound Lines, Inc. (É.-U.) et BoltBus.

Tous les itinéraires de l'Ontario et du Québec seront maintenus, à l'exception de l'itinéraire sur la route Transcanadienne à l'ouest de Sudbury, dans le nord de l'Ontario.

Greyhound Canada poursuivra ses activités dans les corridors suivants :

Toronto -Ottawa-Montréal- New York

Toronto - Niagara Falls - Buffalo-New York

Toronto - London - Windsor - Detroit

Toronto - Barrie , Toronto - Guelph / Kitchener / Cambridge ainsi que tous les services pour le sud de l ' Ontario .

Les clients peuvent obtenir plus de renseignements en consultant le https://news.greyhound.ca ou en téléphonant au 1-800-661-8747.

Motifs de la décision

Nous avons dû prendre cette décision regrettable en raison du contexte difficile qui prévaut dans le domaine des transports causé par une baisse de l'achalandage dans les communautés rurales, la concurrence accrue provenant des services de transport de passagers subventionnés, l'émergence des transporteurs à très bas prix, des contraintes réglementaires et l'augmentation des déplacements en voiture. Greyhound estime que ces changements permettront d'assurer le caractère viable et durable des activités sur les itinéraires restants.

Greyhound Canada a pris des mesures de réduction des coûts au cours des dernières années, notamment l'ajustement de la fréquence des autobus et d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité. Malheureusement, ces mesures se sont avérées insuffisantes et le déclin s'est poursuivi.

« C'est avec le coeur lourd que nous annonçons ces réductions de service pour la fin du mois d'octobre. Nous comprenons que ces changements sont difficiles pour nos clients. Malgré nos efforts des dernières années, le nombre de passagers a diminué de près de 41 % à l'échelle du pays depuis 2010 en raison du contexte difficile qui prévaut dans l'industrie changeante du transport. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de conserver des itinéraires non viables.

Nous nous engageons à informer les clients et à communiquer de façon ouverte et équitable afin de nous assurer qu'un préavis approprié est donné. »

- Stuart Kendrick, vice-président principal, Greyhound Canada

Statu quo jusqu'au 31 octobre 2018

Remarque importante : aucun changement n'est prévu avant le 31 octobre 2018 -- Greyhound Canada maintiendra son service pendant la période estivale et jusqu'après l'Action de grâce.

Itinéraires changés et préservés

Dès le 31 octobre 2018, les itinéraires s'établiront comme suit :

Colombie-Britannique -- toutes les activités cessent. Remarque : Le service entre Vancouver et Seattle , qui est effectué par Greyhound Lines, Inc. (É.-U.) et BoltBus n ' est pas affecté.

Alberta -- toutes les activités cessent.

Saskatchewan -- toutes les activités cessent.

Manitoba -- toutes les activités cessent.

Ontario -- les activités se poursuivront sans changement pour le sud et l ' est de l ' Ontario - le service dans les régions de Toronto et d ' Ottawa est inaltéré. Il y aura des changements pour le nord de la province. L ' itinéraire sur la route Transcanadienne s ' arrêtera à l ' ouest de Sudbury . Greyhound Canada poursuivra ses activités dans le sud de l ' Ontario (cliquez ici pour consulter la carte du sud de l ' Ontario ) .

Québec -- aucun changement au Québec, et le service entre Montréal et Ottawa n ' est pas touché. Le service entre Montréal et New York , effectué par Greyhound Lines, Inc. (É.-U.) demeure également inchangé.

Greyhound Canada continue ses discussions avec les différents paliers de gouvernement concernant l'importance des investissements gouvernementaux en matière de connectivité en milieu rural.

Les changements relatifs aux itinéraires sont disponibles à l'adresse greyhoundcanada.ca.

www.greyhound.ca

Renseignements pour la clientèle : 1-800-661-8747

Suivez-nous sur Twitter au www.twitter.com/GreyhoundBus

Facebook : www.facebook.com/GreyhoundBus

SOURCE Greyhound Canada

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 15:05 et diffusé par :