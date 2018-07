UNICEF Nigéria se réjouit de la libération de plus de 180 enfants en détention administrative qui étaient soupçonnés d'avoir des liens avec le groupe armé Boko Haram







ABUJA, Nigéria, le 9 juill. 2018 /CNW/ - L'UNICEF applaudit aujourd'hui la libération de 183 enfants des forces armées nigérianes à Maiduguri, dans l'État de Borno, qui est situé dans le nord-est du Nigéria. La libération a eu lieu après que les enfants, âgés de 7 à 18 ans, eurent été innocentés de tout lien avec les insurgés du groupe armé Boko Haram.

« Ces huit filles et 175 garçons sont avant tout des victimes du conflit en cours, et leur libération est une étape importante sur le long chemin menant à leur rétablissement. Nous travaillerons en collaboration avec le ministère des Affaires féminines et du Développement social de l'État de Borno, ainsi qu'avec des partenaires, pour apporter aux enfants toute l'aide dont ils ont besoin. Je tiens également à saluer les mesures prises par les militaires et les autorités; ces mesures témoignent d'un engagement clair à mieux protéger les enfants dont la vie est bouleversée en raison du conflit », a déclaré Mohamed Fall, un représentant de l'UNICEF au Nigéria.

Après avoir été placés en détention administrative, les enfants recevront des soins médicaux et un soutien psychosocial avant que ne commence le processus de réunification avec leur famille et leur réinsertion sociale.

Depuis 2017, l'UNICEF a soutenu la réintégration sociale et économique de plus de 8 700 enfants libérés de groupes armés, en aidant à retracer leur famille, en les ramenant au sein de leur communauté, en leur offrant un soutien psychosocial, une éducation, une formation professionnelle et des stages informels, et en leur donnant la possibilité d'améliorer leurs moyens de subsistance.

