Programme Rénovation Québec - Investissements dans plusieurs régions pour la revitalisation résidentielle







QUÉBEC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, est heureuse d'annoncer un investissement de 25 M$ dans le programme Rénovation Québec (PRQ) pour 2018-2019. Une aide financière équivalente avait été accordée à ce programme en 2017-2018.

Cet investissement est réparti entre les municipalités de l'ensemble du Québec qui ont fait une demande de participation au programme.

Le PRQ est un programme-cadre qui permet à une municipalité de développer son propre programme de revitalisation résidentielle dans un secteur dégradé de son territoire après avoir conclu une entente de gestion avec la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Les citoyens des municipalités participantes pourraient être admissibles à une aide financière pour effectuer sur leur résidence divers travaux de réparation, de rénovation ou de réaménagement, selon le type d'intervention retenu par chaque municipalité.

Citation :

« Le programme Rénovation Québec est un bel outil au service des municipalités qui souhaitent redonner une nouvelle vie à certaines zones urbaines tout en améliorant la qualité de vie de leurs résidents. Les investissements dans ce programme contribuent non seulement à embellir des secteurs dégradés, mais aussi à stimuler l'économie des régions. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Faits saillants :

Le PRQ s'adresse aux municipalités de toutes tailles, partout au Québec.

Les propriétaires qui souhaitent bénéficier d'une aide financière par l'entremise du PRQ doivent s'adresser directement à leur municipalité.

Le financement des projets qui seront réalisés grâce aux programmes municipaux de rénovation résidentielle découlant du PRQ proviendra de trois sources : du gouvernement du Québec, de la municipalité et des propriétaires des bâtiments concernés. Le propriétaire assume généralement le tiers du coût d'un projet.

Pour plus d'information sur le programme Rénovation Québec, consultez le site Web de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :

SocietehabitationQuebec https://www.facebook.com/SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ https://twitter.com/HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 14:50 et diffusé par :