Moneris conclut une transaction afin d'acquérir un petit portefeuille de clients







TORONTO, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), l'un des plus importants acquéreurs de transactions par cartes de débit et de crédit au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une transaction afin d'acquérir un petit portefeuille de clients canadien. Moneris est ravie et fière d'appuyer les entreprises de ces nouveaux commerçants en offrant un service à la clientèle de pointe, des technologies, de la sécurité et des produits novateurs.

« Cette récente transaction souligne notre engagement envers l'industrie des paiements au sein du marché canadien, a dit Angela Brown, présidente et directrice générale de Moneris. Nous sommes ravis d'annoncer cette étape importante dans notre partenariat avec les parties intéressées afin de fournir aux entreprises canadiennes des technologies de paiement et des services novateurs. »

Cette transaction offrira aux nouveaux commerçants de Moneris des solutions de paiement de pointe, du service en tout temps ainsi que d'autres produits et services comme des solutions de commerce électronique et des solutions pour les restaurants et les commerces de détail.

À propos de Moneris



Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre également aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le site moneris.com et suivez @moneris.

SOURCE Moneris Solutions

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 14:47 et diffusé par :