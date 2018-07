Renouvellement du permis d'enseigner - Le ministère de l'Éducation réitère sa confiance envers le Collège Aviron







QUÉBEC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'équipe d'Aviron Québec Collège Technique est heureuse d'annoncer le renouvellement de son permis d'enseignement. Fleuron de l'enseignement dans la Ville de Québec depuis 1961, nous sommes enthousiastes de poursuivre notre mission de transmission du savoir technique. Au cours des 10 dernières années, c'est plus de 1600 étudiants qui nous ont fait confiance et qui ont complété avec succès une formation au Collège Aviron.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre généralisée dans la grande région de Québec et au Québec, le Collège Aviron est une solution d'enseignement spécialisé de choix, reconnue par le ministère de l'Éducation pour former adéquatement une relève qualifiée », souligne Allan Flegg, directeur général d'Aviron Collège Technique. Alors qu'on entend dans les médias que c'est plus de 90 000 postes qui sont vacants dans les entreprises du Québec, il y a clairement un besoin criant de mécaniciens, de soudeurs, de plombiers, d'électriciens et de menuisiers.

Aviron Québec Collège Technique continue d'offrir à ses étudiants des formations pointilleuses et adaptées aux besoins du marché du travail. Les entreprises du Québec ont besoin de bons techniciens et c'est la mission du collège Aviron Québec de diplômer des spécialistes passionnés prêts à faire face aux défis du marché du travail.

Pour connaître les programmes disponibles, ainsi que les horaires et les dates d'inscription, rendez-vous sur notre site au http://avironquebec.com/

