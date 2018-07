La gouverneure générale effectuera une visite en Gaspésie







OTTAWA, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite en Gaspésie, au Québec, du 11 au 13 juillet 2018.

Durant la visite, la gouverneure générale se rendra dans les communautés de Percé, de Gaspé et de Rivière-au-Renard. Elle y rencontrera des représentants municipaux et des membres de la communauté afin de discuter, entre autres, d'économie locale, de patrimoine mondial et de recherches dans le domaine des pêches et du développement durable. Elle profitera aussi de son passage dans cette région pour lancer une initiative visant à faire bouger les Canadiens. Enfin, elle conviera la population de Percé, de Gaspé et des alentours, ainsi que les touristes profitant des attraits de la Gaspésie, à trois activités publiques.

Voici ci?après l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent au fuseau horaire local : heure avancée de l'Est (UTC - 4 heures).

Percé

Le mercredi 11 juillet

15 h 30

Rencontre avec la mairesse de Percé

Son Excellence rencontrera Son Honneur Cathy Poirier, mairesse de Percé.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

16 h 15

Inauguration du label de Géoparc mondial UNESCO

La gouverneure générale prendra part à l'inauguration du label de Géoparc mondial UNESCO du Géoparc de Percé. Son Excellence prononcera une brève allocution à cette occasion avant de jeter un oeil à l'exposition interactive Tektonik.

Le Géoparc de Percé est le premier Géoparc mondial UNESCO au Québec, le troisième au Canada et le cinquième en Amérique du Nord. Ce label reconnaît des sites qui témoignent d'un héritage géologique exceptionnel d'importance internationale.

Géoparc de Percé, Pavillon Tektonik, 180, route 132 Ouest

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Marie-Claude Costisella, 418-355-9488, lagencemcc@gmail.com

16 h 30

Discussion avec des bâtisseurs du Géoparc de Percé

La gouverneure générale s'entretiendra avec quelques entrepreneurs touristiques locaux et investisseurs qui ont participé à la création de ce nouvel attrait touristique en tant que membres de la Coopérative de solidarité du Géoparc de Percé.

La Coopérative de solidarité du Géoparc de Percé est gestionnaire du Géoparc mondial UNESCO de Percé, situé à l'extrémité est de la Gaspésie, dans l'Est du Québec, au Canada. La coopérative est née de la volonté de gens de la communauté de Percé à faire connaître la qualité géologique exceptionnelle du territoire. Pour en savoir plus, visitez www.geoparcdeperce.com.

Géoparc de Percé, plateforme vitrée suspendue, 180, route 132 Ouest

OUVERT AUX MÉDIAS - Une photo de groupe sera prise sur la plateforme vitrée suspendue.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Marie-Claude Costisella, 418-355-9488, lagencemcc@gmail.com

21 h

Coup d'envoi de la première randonnée nocturne estivale du Géoparc de Percé

Lampe de poche en main, Son Excellence se joindra à la population et aux touristes pour participer à la première randonnée nocturne estivale du Géoparc de Percé.

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Marie-Claude Costisella, 418-355-9488, lagencemcc@gmail.com

Gaspé

Le jeudi 12 juillet

10 h

Rencontre avec le maire de Gaspé

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur Daniel Côté, maire de Gaspé.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

10 h 30

Visite des installations et laboratoires de recherche de Merinov

Son Excellence rencontrera des experts de Merinov qui mettent leur talent de même que leur créativité au service d'entreprises et d'organisations oeuvrant dans les secteurs des pêches et de l'aquaculture afin qu'elles accroissent leur compétitivité grâce à l'innovation technologique et à l'implantation d'approches durables.

Merinov est l'un des plus importants centre intégré de recherche appliquée dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, de la transformation et des biotechnologies marines au Canada. Plus de 130 employés et chercheurs industriels spécialisés oeuvrent au sein de cet organisme à but non lucratif. Pour en savoir plus, visitez www.merinov.ca.

96, montée de Sandy Beach, bureau 2.05

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Rivière-au-Renard

Le jeudi 12 juillet

14 h 15

Visite des infrastructures de recherche de Nergica

La gouverneure générale visitera les infrastructures de recherche en milieu naturel de Nergica, des installations uniques au Canada, rassemblant notamment en un même lieu des installations d'énergie éolienne et d'énergie solaire photovoltaïque.

Nergica est un centre de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux communautés. Connu jusqu'à tout récemment sous le nom de TechnoCentre éolien, Nergica est actif depuis bientôt 20 ans dans la filière des énergies renouvelables et agit à titre de centre collégial de transfert de technologie affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour en savoir plus, visitez www.nergica.com.

32, rue Jalbert

OUVERT AUX MÉDIAS - Lors de la visite des installations

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Maïté Samuel-Leduc, 418-360-6929, maiteevcom@gmail.com

Gaspé

Le vendredi 13 juillet

10 h

Lancement d'une initiative de la gouverneure générale à l'occasion d'une randonnée pédestre publique

La gouverneure générale invite la population à se joindre à elle pour le lancement d'une initiative qui vise à encourager les Canadiens à bouger et à rester actifs. Pour l'occasion, petits et grands pourront prendre part à une randonnée pédestre d'une heure dans le secteur Penouille du magnifique Parc national Forillon. La gouverneure générale prendra brièvement la parole avant le départ de la randonnée.

Le parc Forillon couvre un territoire de 244,8 km2, incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km2). La flèche de sable de Penouille abrite une taïga dont la présence, à une si faible altitude, est inusitée. À l'instar des autres parcs nationaux du Canada, l'objectif du parc Forillon est de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de son territoire. Pour en savoir plus, visitez www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/forillon.

Centre d'accueil et de renseignements de Penouille, 1238, boulevard de Forillon

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Michelle Sinnett, 418-355-8647, michelle.sinnett@pc.gc.ca

16 h 15

Visite du site d'interprétation Micmac de Gespeg

Accompagnée de Manon Jeannotte, chef de Gespeg, et de Darcy Grey, chef de Listuguj, Son Excellence visitera ce site d'interprétation qui a pour mission de mettre en valeur la culture micmaque de la communauté autochtone de Gaspé par le biais d'activités d'interprétation.

Mettant en lumière l'histoire de la communauté de 1675 à aujourd'hui, le site d'interprétation Micmac de Gespeg comprend une reproduction d'un campement et propose des activités d'interprétation qui permettent aux visiteurs de découvrir l'univers des Micmacs au fil des quatre saisons. Ce lieu d'échange favorise la conservation des traditions et des connaissances profondes de l'environnement des Micmacs et met en valeur leur savoir acquis au fil des années. Pour en savoir plus, visitez www.micmacgespeg.ca.

783, boulevard Pointe-Navarre

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Fannie Langlois, 418-368-6005 poste 105, marketing.gespeg@cgocable.ca

17 h

Rassemblement public organisé par la ville de Gaspé

La gouverneure générale rencontrera la population de Gaspé et des alentours à l'occasion d'un convivial 5 à 7 organisé par la ville de Gaspé au Site historique Gaspé, Berceau du Canada. Cet évènement permettra à Son Excellence de faire connaissance et de discuter avec des Gaspésiens de tous les horizons.

Le Site historique Gaspé, Berceau du Canada propose une reconstitution du coeur du village de Gaspé tel qu'il était dans les années 1900. Les visiteurs peuvent s'y balader entre la maison patrimoniale, où ils peuvent prendre part à une dégustation de thé et de biscuits, l'hydrobase, le sémaphore, l'entrepôt, la base navale, le magasin général et la boutique de souvenirs. Pour en savoir plus, visitez www.berceauducanada.com.

Berceau du Canada, 179, montée Wakeham

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Jérôme Tardif, 418-368-2104, poste 8602 ou 418-361-2389, jerome.tardif@ville.gaspe.qc.ca

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE La gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 14:35 et diffusé par :