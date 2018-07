Des retraités actifs de Chartwell ont suivi le rythme de l'été au Beachclub de Pointe-Calumet







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 400 résidents et membres du personnel de Chartwell ont participé à l'événement annuel le plus attendu de l'année : la convoitée célébration sous le soleil au Beachclub de Pointe-Calumet.

Le Beachclub a offert aux résidents l'occasion de se rassembler et de profiter du beau temps en se prélassant sur la plage, en dansant ou tout simplement en se détendant à l'ombre. En plus de la nage, les zones ombragées ont permis aux participants de se rafraîchir alors que des jets d'eau ravivaient en tout temps les danseurs et les visiteurs infatigables.

Le point culminant de la journée a été sans aucun doute la performance musicale de notre invité spécial, Joël Denis, qui a offert un avant-goût unique de son prochain spectacle, intitulé Formidable.

« Chez Chartwell, nous croyons qu'il est possible de mener une vie active à tout âge », a affirmé Sébastien Chartier, directeur général de Chartwell L'Unique à Saint-Eustache, l'initiateur et l'organisateur de cet événement depuis les trois dernières années. « Fidèles à notre mission d'être dédiés au mieux-être des gens, nous avons organisé une activité qui leur a permis de profiter de l'été confortablement et en toute sécurité. »

Quoi de mieux qu'une sortie à la plage agrémentée d'un barbecue pour s'amuser et célébrer l'été! « En tant que jeune retraitée de 67 ans, j'ai participé pour la première fois à l'événement au Beachclub organisé par Chartwell et je peux vous garantir que cette journée a été géniale! », a commenté Huguette Dupuis, une résidente du Chartwell Montcalm, à Candiac. « Nous avons accès à la piscine, au lac, aux pédalos et à une petite brise. Je me suis même fait des amis parmi les résidents de Chartwell de partout dans la province. De plus, Joël Denis était très énergique, que demander de plus! »

