Sunwing annonce la réouverture du Riu Tequila suite à un projet de rénovation majeure

MONTRÉAL, 09 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a le plaisir d'annoncer que le Riu Tequila, un hôtel chouchou des familles, exclusif à Collection Signature par Sunwing, vient tout juste de rouvrir ses portes. De plus, l'hôtel offre désormais des hébergements modernisés, de nouveaux restaurants, un divertissement rehaussé et bien plus encore pour permettre aux familles de profiter pleinement de leurs vacances.



Le Riu Tequila se trouve à quelque pas seulement des magnifiques sables blancs de la plage de Playacar. Cet hôtel offre désormais des aires communes réaménagées et de toutes nouvelles chambres doubles dotées d'une variété de commodités haut de gamme. En outre, les vacanciers pourront profiter de l'accès gratuit au Wi-Fi, disponible à travers l'hôtel, puis de la nouvelle section piscine qui a elle aussi été réaménagée. Cette dernière inclut quatre piscines scintillantes, incluant une piscine pour enfants dotée de toboggans aquatiques géniaux au miniclub RiuLand. De plus, les vacanciers pourront profiter de l'échange de service « Séjournez dans 1, profitez de 3 » avec les deux hôtels avoisinants, le Riu Yucatan et le Riu Playcar.

Pendant que les petits s'amusent en participant au grand nombre d'activités qu'offre le miniclub, les parents pourront siroter un cocktail rafraichissant au nouveau bar sportif ou à la boîte de nuit Pacha, ou encore déguster de délicieux mets dans les restaurants Rinascita (italien), Black Cow (grilladerie/maison bifteck), ou BBQ Grill (grillades classiques à la plage). De plus, les vacanciers souhaitent se tenir en forme pourront profiter gratuitement des programmes de section d'entraînement RiuFit.

Les hôtels RIU, exclusifs la Collection Signature par Sunwing, offrent aux voyageurs des avantages spéciaux RIU®-topia, incluant un distributeur de spiritueux dans la chambre, des repas illimités sans réservation dans des restaurants de spécialités et bien plus encore. Les clients se surclassant à un hôtel RIU Palace bénéficieront aussi d'inclusions additionnelles, y compris des déjeuners au champagne quotidiens, un service aux chambres 24h et un service de boissons à la piscine.

Les clients de Sunwing pourront être parmi les premiers à profiter des installations modernisées et des nouvelles commodités du Riu Tequila, puisque le voyagiste offre des vols directs vers Cancún depuis 21 villes canadiennes. Tous les forfaits vacances de Sunwing Airlines comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les voyageurs peuvent commencer leurs vacances dans l'élégance en profitant du service à bord primé, qui inclut un toast au vin mousseux, ainsi que le menu du Sunwing Café proposant des choix inspirés par la célèbre chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada, puis des sacs à dos remplis de jeux et jouets pour les enfants.

Pour réserver vos prochaines vacances tout compris, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages.

