Statistiques de financement par actions du Groupe TMX pour juin 2018

TORONTO, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois de juin 2018.

En juin 2018, la TSX a accueilli neuf nouveaux émetteurs, comparativement à 23 le mois précédent et à 15 en juin 2017. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte trois fonds négociés en bourse, deux sociétés d'investissement à capital fixe, deux sociétés minières, une société du secteur des sciences de la vie et une société de produits et services destinés aux consommateurs. Le total du financement réuni en juin 2018 est en hausse de 145 % par rapport au mois précédent et de 64 % par rapport à juin 2017. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2018 s'est établi à 57, comparativement à 65 le mois précédent et à 60 en juin 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les opérations facturées à la Bourse de Toronto, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En juin 2018, la TSXV a accueilli 15 nouveaux émetteurs, comparativement à 13 le mois précédent et à huit en juin 2017. Les nouvelles inscriptions comptent huit sociétés de capital de démarrage, trois sociétés minières, deux sociétés de services financiers, une société du secteur des technologies et une société immobilière. Le total du financement réuni en juin 2018 est en hausse de 26 % par rapport au mois précédent et de 8 % par rapport à juin 2017. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juin 2018 s'est établi à 138, comparativement à 117 le mois précédent et à 138 en juin 2017.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juin 2018 sont affichées au www.tmx.com.

Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Émetteurs inscrits 1 515 1 515 1 506 Nouveaux émetteurs inscrits 9 23 15 PAPE 6 20 12 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 3 3 2 Émissions inscrites 2 173 2 165 2 197 Financement réuni dans le cadre de PAPE 345 550 025 $ 381 533 445 $ 142 700 000 $ Placements secondaires 4 551 250 424 $ 1 075 709 594 $ 1 294 972 517 $ Financements supplémentaires 1 116 283 992 $ 995 500 225 $ 2 226 631 076 $ Total du financement réuni 6 013 084 441 $ 2 452 743 264 $ 3 664 303 593 $ Nombre total d'opérations de financement 57 65 60 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 986 195 867 355 $ 2 949 517 736 319 $ 2 815 000 520 270 $

2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 74 82 -9,8 PAPE 64 67 -4,5 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 7 9 -22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 790 913 783 $ 3 667 916 155 $ -51,2 Placements secondaires 11 042 506 571 $ 12 245 517 471 $ -9,8 Financements supplémentaires 5 819 028 637 $ 10 858 845 010 $ -46,4 Total du financement réuni 18 652 448 991 $ 26 772 278 636 $ -30,3 Nombre total d'opérations de financement 295 317 -6,9 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 986 195 867 355 $ 2 815 000 520 270 $ +6,1

Juin 2018 Mai 2018 Juin 2017 Émetteurs inscrits 1 980 1 979 1 999 Nouveaux émetteurs inscrits 15 13 8 PAPE 8 10 3 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 3 3 2 Émissions inscrites 2 062 2 061 2 062 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 512 800 $ 3 317 400 $ 22 986 939 $ Placements secondaires (1) 415 196 774 $ 152 925 145 $ 346 046 017 $ Financements supplémentaires 399 466 867 $ 493 125 281 $ 388 162 518 $ Total du financement réuni 817 176 441 $ 649 367 826 $ 757 195 474 $ Nombre total d'opérations de financement 138 117 138 Capitalisation boursière des émissions inscrites 48 627 275 239 $ 49 452 981 868 $ 42 952 089 528 $

2018 2017 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 68 33 +106,1 PAPE 48 19 +152,6 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 7 9 -22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 20 778 720 $ 71 456 490 $ -70,9 Placements secondaires (1) 1 532 620 521 $ 1 283 941 328 $ +19,4 Financements supplémentaires 2 866 573 142 $ 2 427 295 933 $ +18,1 Total du financement réuni 4 419 972 383 $ 3 782 693 751 $ +16,8 Nombre total d'opérations de financement 860 874 -1,6 Capitalisation boursière des émissions inscrites 48 627 275 239 $ 42 952 089 528 $ +13,2

* Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juin 2018 :

Nom de l'émetteur Symbole Almonty Industries Inc. AII E Split Corp. ENS First Asset Health Care Giants Covered Call ETF FHI Global Dividend Growth Split Corp. GDV Goldmining Inc. GOLD FNB Horizons Indice de technologie et de matériel des chaînes de blocs BKCH Plastiques IPL Inc. IPLP Fonds d'obligations de premier ordre à durée gérée Purpose IGB The Hydropothecary Corporation HEXO

Nom de l'émetteur Symbole ADL Ventures Inc. AVI.P Altus Strategies PLC ALTS Boardwalktech Software Corp. BWLK Cinaport Acquisition Corp. II CPQ.P Elephant Hill Capital Inc. EH.P Engineer Gold Mines Ltd. EAU Flow Capital Corp. FW Foremost Ventures Corp. FMV.P Lanesborough Real Estate Investment Trust LRT.UN Magnitude Mining Ltd. MML.P Platform 9 Capital Corp. PN.P Powerore Inc. PORE Quendale Capital Corp. QOC.P Schooner Capital Corp. SCH.P Troubadour Resources Inc. TR

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Trayport et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Pékin et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

