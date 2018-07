Découvrez le nouveau portail du Programme à Félix pour les 15-39 ans atteints d'un cancer







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 2 ans après son lancement, le portail d'information destiné aux 15-39 ans s'est refait une beauté.

L'objectif de cette refonte est de répondre davantage aux préoccupations propres à ce groupe d'âge et leurs proches, notamment grâce à une expérience de navigation plus optimale.

Le portail du Programme à Félix offre, dans un langage clair et accessible, de l'information pertinente sur le cancer chez les adolescents et les jeunes adultes et des conseils pratiques pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Dans un objectif de toujours fournir des réponses concrètes à leurs questions, le portail s'est récemment doté de nouveaux dossiers thématiques notamment sur la grossesse et les émotions...

Le choix d'aborder ces sujets de fond résulte d'études menées par la Fondation concernant les préoccupations premières des jeunes touchés par le cancer.

C'est donc dans cette optique que nous développons actuellement des contenus sur les thèmes de la sexualité et du retour au travail... - thèmes souvent peu abordés dans les supports dédiés aux personnes d'autres groupes d'âge, atteintes d'un cancer.

A travers cette refonte, la Fondation québécoise du cancer marque sa volonté de mettre en avant les Québécois touchés par la maladie.

Depuis la création du portail, la Fondation ne cesse de développer des contenus pertinents adaptés aux préoccupations concrètes des jeunes Québécois qui font face au cancer.

Nous vous invitons à suivre les mises à jour régulières du portail du Programme à Félix toujours sur le cancer15-39.com.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer: 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

