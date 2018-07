Exiger annonce un investissement minoritaire en capital de croissance de 80 millions $ par Carrick Capital Partners







NEW YORK, 9 juillet 2018 /CNW/ - Exiger, le chef de file en prestation de solutions assistées par la technologie relatives à la réglementation, au crime financier, au risque et à la conformité, annonce aujourd'hui que Carrick Capital Partners (« Carrick »), une firme d'investissement axée sur le soutien au développement de sociétés de services technologiques et assistés par la technologie, vient d'investir 80 millions $. La participation minoritaire aidera Exiger à offrir ses solutions RegTech de pointe aux sociétés et institutions financières de la planète.

Exiger est le fournisseur de premier plan de solutions de conformité durables assistées par la technologie pour le marché des entreprises et de la finance. Sa combinaison d'expertise de nature multidisciplinaire et de technologie révolutionnaire créée sur mesure change la manière dont les établissements financiers du monde résolvent les défis les plus grands et les plus coûteux sur les plans de la conformité et du risque.

Carrick fournira à Exiger du capital qui l'aidera à accélérer sa croissance en concevant et en acquérant sans cesse des solutions technologiques et assistées par la technologie. Exiger, pour sa part, continuera de lancer des technologies révolutionnaires, de grossir sur le plan opérationnel et de faire évoluer la façon dont les institutions et les sociétés financières du monde entier gèrent leurs processus de conformité en matière de crime financier.

Mike Cherkasky, président à la direction d'Exiger, soutient : « Michael Beber et moi avons créé Exiger dans un but : intégrer les entreprises et les établissements financiers à un milieu de conformité durable en implantant des solutions assistées par la technologie à la fois rentables et faites sur mesure, conçues par de grands technologues travaillant côte à côte avec des spécialistes de la conformité en matière de crime financier. Cinq ans après notre fondation, les coûteuses réglementations continuent d'évoluer partout dans le monde alors que les frais associés à la conformité ne montrent aucun signe d'apaisement. Le capital et l'expertise de Carrick relatifs à l'établissement d'entreprise nous aideront à accélérer la croissance déjà incroyablement rapide de la société. »

Michael Beber, président et chef de la direction d'Exiger, remarque : « Les connaissances approfondies de Carrick en intelligence artificielle (« IA »), plus précisément en apprentissage-machine (« AM ») et en traitement naturel du langage (« TNL »), tireront parti de DDIQ, notre solution RegTech fondée sur l'IA, la toute première au sein de l'industrie. Celle-ci est faite sur mesure pour bouleverser et améliorer fondamentalement l'intégration de la connaissance de la clientèle, le suivi et l'actualisation, ainsi que l'arbitrage et la suppression des alertes de transactions de manière constante, rentable et vérifiable. Le réseau et la feuille de route éprouvée de Carrick à titre d'exploitant nous seront fort utiles; nous n'aurions pu choisir meilleur partenaire d'affaires avec qui nous associer pour faire croître les outils technologiques, le talent et la culture d'Exiger. »

« Sur le plan thématique, nous avons cherché à investir dans une plate-forme de type GRC qui aide les banques du monde et les sociétés multinationales à aborder les enjeux essentiels de conformité en matière de crime financier. L'approche d'Exiger, qui consiste à combiner une véritable expertise sur le sujet à des solutions faites sur mesure fonctionnant selon un principe d'abonnement, comme DDIQ et Insight 3PM, est réellement unique », déclare Jim Madden, cofondateur et directeur général de Carrick, ainsi que nouveau membre du conseil d'administration d'Exiger. « Nous adorons investir dans des entreprises dirigées par leur fondateur, plus particulièrement des leaders aux vues similaires comme Mike Cherkasky et Michael Beber, qui ont réussi avec succès à mettre sur pied, à gérer et à faire croître des sociétés assistées par la technologie. »

« À Carrick, nous cherchons constamment des occasions d'investir dans des entreprises qui transforment les industries, et Exiger est un excellent exemple », fait valoir Mike Salvino, directeur général de Carrick et nouveau membre du conseil d'administration d'Exiger. « Les banques -- plus que jamais -- doivent composer avec l'escalade des coûts associés à la conformité. Les solutions d'Exiger, qui sont propulsées par l'IA et se trouvent à la fine pointe de l'industrie, ont permis à l'entreprise de se démarquer en créant des efficiences sans précédent tout en répondant aux exigences des organismes de réglementation sur les plans de la constance et de la vérifiabilité. Cet investissement représente une occasion excitante pour Carrick d'aider Exiger à réaliser pleinement sa vision, qui consiste à transformer le secteur mondial de la conformité. »

Exiger a été conseillé par Deutsche Bank. Torys LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Exiger, alors que Strategic Law Partners, LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Carrick.

À propos d'Exiger

Exiger est une société internationale de réglementation, de risque et de conformité en matière de crime financier. Exiger offre aux institutions financières, aux sociétés multinationales et aux agences gouvernementales les conseils pratiques et les solutions technologiques dont elles ont besoin pour prévenir les violations de conformité, réagir face au risque, régler des problèmes majeurs et assurer un suivi continu des activités commerciales. Exiger collabore avec des clients du monde entier pour aider ceux-ci à gérer efficacement leurs enjeux critiques tout en établissant et en implantant les politiques, les procédures et les programmes requis pour créer un environnement durable sur le plan de la conformité. Étant une figure d'autorité mondiale en matière de conformité réglementaire, la société supervise aussi les contrôles volontaires et imposés par les tribunaux les plus complexes de la planète. Exiger compte quatre principales unités commerciales, soit Exiger Advisory, Exiger Diligence, Exiger Government Services et Exiger Tech. Exiger mène ses activités par l'entremise de bureaux situés à Londres, New York, Silver Spring (région métropolitaine de DC), Toronto, Vancouver, Hong Kong et Singapore.

À propos de Carrick Capital Partners

Ayant des sièges sociaux à San Francisco et à Newport Beach, Carrick Capital Partners est une firme d'investissement tournée vers la croissance qui se sert d'une ACV (approche de création de valeur) pour multiplier la taille opérationnelle de sociétés assistées par la technologie qui se développent rapidement. Carrick ajoute de la valeur en adoptant une approche concentrée et en affectant des ressources importantes après l'investissement. S'appuyant sur des décennies d'expérience, Carrick aide de grandes sociétés à croître afin de produire d'excellents rendements pour les investisseurs, stimulant ainsi la croissance économique et transformant de façon positive le paysage de l'industrie. Travaillant directement avec les chefs de direction et les entrepreneurs, Carrick comble un besoin vital en matière d'expertise de croissance et d'investissement en capital.

PERSONNES-RESSOURCES :

Kody Gurfein

kgurfein@exiger.com

+1 212 455 9408

Machie Madden

machie.madden@landersmadden.com

+1 917 868 2358

SOURCE Carrick Capital Partners; Exiger

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 13:05 et diffusé par :