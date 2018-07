La seule association immuno-oncologique approuvée par Santé Canada dans le traitement de première intention de l'adénocarcinome rénal au stade avancé ou métastatique







L'association OPDIVOMD (nivolumab) et YERVOYMD (ipilimumab) est le premier et l'unique traitement procurant une survie globale (SG) significativement supérieure à celle du traitement standard actuel chez les patients atteints d'adénocarcinome rénal au stade avancé ou métastatique présentant un risque intermédiaire ou élevé1.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW/ - La Société Bristol-Myers Squibb Canada (BMS) a annoncé aujourd'hui que l'association immuno-oncologique (I-O) OPDIVO (nivolumab) à 3 mg/kg + YERVOY (ipilimumab) à 1 mg/kg pour perfusion intraveineuse a été approuvée par Santé Canada dans le traitement de l'adénocarcinome rénal au stade avancé ou métastatique chez les patients adultes présentant un risque intermédiaire ou élevé2. L'immuno-oncologie représente la nouvelle approche anticancéreuse la plus prometteuse depuis l'avènement des premières chimiothérapies3. Selon le consensus du Canadian Kidney Cancer Forum mis à jour en 2017, les traitements I-O amélioreront les perspectives de traitement de l'adénocarcinome rénal4. Contrairement aux traitements oncologiques classiques qui ciblent directement la tumeur, l'immuno-oncologie permet d'activer le système immunitaire de l'organisme pour l'aider à reconnaître les cellules cancéreuses et à les attaquer5.

« L'incidence de l'adénocarcinome rénal a augmenté de manière constante au cours de la dernière décennie et de nombreux patients continuent de succomber à cette maladie, explique le Dr Daniel Heng, oncologue médical au Tom Baker Cancer Center et professeur de clinique à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary. Pour les patients présentant un risque intermédiaire ou élevé, soit la majorité des patients atteints d'un adénocarcinome rénal, une option thérapeutique susceptible d'améliorer considérablement les taux de survie constitue une avancée importante et pourrait devenir un nouveau traitement de référence. »

L'association OPDIVOMD et YERVOYMD prolonge la survie globale

Les données appuyant l'approbation se fondaient sur l'étude CheckMate 214, un essai clinique de phase III ayant démontré une augmentation significative de 37 % de la SG chez la population de patients à risque intermédiaire ou élevé recevant le traitement d'association OPDIVO et YERVOY par rapport à ceux recevant le traitement standard actuel, soit le sunitinib6. La SG médiane n'a pas encore été atteinte avec l'association OPDIVO et YERVOY (intervalle de confiance [IC] à 95 % : de 28,2 mois à non estimable); elle était de 25,9 mois avec le sunitinib (IC à 95 % : de 22,1 à non estimable). Le taux de réponse objective (TRO) avec l'association était de 41,6 %, dont 9,4 % de réponses complètes (RC)7. Les résultats de l'essai ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en 20187,8,9.

Dans l'étude, des effets indésirables de grade 3 ou 4 ont été signalés chez 46 % des patients recevant l'association OPDIVO et ipilimumab et chez 63 % des patients recevant le sunitinib. Des effets indésirables graves sont survenus chez 30 % des patients recevant l'association OPDIVO et ipilimumab et 15 % des patients recevant le sunitinib. Les effets indésirables graves les plus fréquents, signalés chez au moins 1 % des patients, étaient les suivants : diarrhée, pneumonite, hypophysite, insuffisance surrénale, colite, hyponatrémie, hausse du taux d'ALT, pyrexie et nausées.

« Chaque jour, six Canadiens meurent des suites d'un cancer du rein au stade avancé, indique Stephan Andrew, directeur général de Cancer du rein Canada et survivant d'un cancer du rein métastatique. Une association I-O de première intention contre le cancer du rein au stage avancé pourrait transformer les perspectives de traitement pour les patients de notre communauté. Cette option offre un nouvel espoir aux patients et à leurs soignants. »

L'adénocarcinome rénal est le type de cancer du rein le plus répandu

Le terme « cancer du rein » englobe de nombreux types de cancers différents survenant dans cet organe. Environ 6 600 cas sont diagnostiqués au Canada chaque année, et plus d'hommes que de femmes sont touchés10. L'incidence du cancer du rein au Canada augmente d'environ 1,0 % par année tant chez les hommes que chez les femmes11. En général, plus le cancer du rein est diagnostiqué et traité rapidement, meilleurs sont les résultats.

Au Canada, le taux de survie nette à cinq ans pour les cancers du rein est de 67 %12. Aucune donnée sur l'adénocarcinome rénal au stade avancé n'est disponible au Canada, mais aux États-Unis, les résultats indiquent que seulement 36 % des patients atteints d'un adénocarcinome rénal au stade avancé survivent au-delà de un an et qu'entre 8 et 12 % vivront plus de cinq ans13,14.

