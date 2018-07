Le premier ministre de la République populaire de Chine et le premier ministre bulgare ont assisté à la signature d'un protocole d'entente entre UnionPay International et Borica, le système national de paiement bulgare







SOFIA, Bulgarie, 9 juillet 2018 /CNW/ - Le 6 juillet, en présence du premier ministre de la République populaire de Chine et du premier ministre bulgare Borisov, UnionPay International et le Bulgarian National Card Scheme (système national de cartes bulgare) ont signé à Sofia, la capitale bulgare, un protocole d'entente en vue de lancer un projet grâce auquel les terminaux de point de vente (TPV) et les guichets automatiques bancaires (GAB) en Bulgarie pourront accepter la carte à puce UnionPay et assurer le service de paiement sans contact UnionPay.

Depuis la mise en place du mécanisme de coopération Chine-PECE (« coopération 16 + 1 »), en 2012, la coopération entre la Chine et les PECE (pays d'Europe Centrale et de l'Est) dans différents domaines, notamment l'investissement, le commerce et le tourisme, a connu une croissance rapide. Suivant la logique de cette tendance, UnionPay International a collaboré avec les principales institutions de la région pour accélérer l'expansion de ses activités. À ce jour, UnionPay est présente dans 12 des 16 pays d'Europe centrale et orientale. En Bulgarie, l'un des principaux pays de la « coopération 16 + 1 », les cartes UnionPay sont acceptées par nombre de terminaux TPV locaux, couvrant les centres commerciaux et les magasins spécialisés fréquentés par les touristes.

Le Bcard National Card Scheme (système national de cartes) de Borica AD, en service depuis 2016, fonctionne séparément et indépendamment du processeur de paiement par carte. Tous les prestataires de services de paiement en Bulgarie sont affiliés au système. La marque Bcard, en tant que carte de paiement nationale bulgare, est acceptée à tous les emplacements possibles (GAB/TPV) sur le territoire de la Bulgarie. La mission principale du système est de faire migrer les transactions en espèces et en papier vers les canaux numériques grâce au développement de nouveaux services électroniques dans les secteurs public et privé du pays. Le positionnement du large éventail de produits du système, par le truchement de nouveaux modèles d'entreprises et de prix locaux, devrait avoir un impact positif sur l'économie du pays et changer radicalement les méthodes de paiement en Bulgarie. La ligne d'activité du système suit les grandes orientations suivantes : créer des conditions équitables et des règles d'exécution unifiées en matière de produits et de technologie pour l'interopérabilité dans le pays; ensuite, créer de nouveaux produits et services pour fournir des solutions bon marché, adéquates et pratiques répondant aux besoins des différents secteurs de l'économie et des entreprises; enfin, coopérer avec d'autres programmes nationaux/internationaux de transfert de technologie et élargir l'acceptation de la marque à l'extérieur du pays.

Ayant établi cette coopération, les deux parties entendent focaliser leurs efforts de manière à réaliser des percées significatives dans trois domaines. Tout d'abord, UnionPay en viendra à favoriser, dans un délai raisonnable, une acceptation globale en Bulgarie. Les titulaires d'une carte UnionPay, en visite en Bulgarie, pourront régler leurs achats et retirer de l'argent liquide avec leur carte UnionPay et, à l'avenir, dans la mesure du possible, activer le service mobile QuickPass d'UnionPay via l'application mobile « UnionPay » pour faire des paiements « tap-and-go » (Taper et partir). Deuxièmement, les deux parties peuvent émettre conjointement au niveau local des cartes co-marques UnionPay-Bcard, élargissant ainsi l'usage des cartes Bcard à 169 pays et régions, hors Bulgarie, couverts par le réseau d'acceptation UnionPay. En troisième lieu, les deux parties peuvent en outre coopérer pour promouvoir des modes de paiement novateurs, notamment le paiement en ligne, le paiement par code QR et les portefeuilles électroniques.

Par ailleurs, la direction d'UnionPay International a indiqué que la société accorde une grande importance à la région PECE. À ce propos, UnionPay s'efforce d'accélérer son acceptation et le développement de ses activités d'émission afin de soutenir les échanges économiques et commerciaux ainsi que les visites mutuelles entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. D'autre part, tirant parti de son réseau, de ses produits et de sa technologie, UnionPay participe activement à la construction de l'infrastructure de l'industrie des paiements dans la région, l'objectif étant de promouvoir la coopération en matière de normes techniques et de réaliser l'interconnexion et la modernisation des réseaux de paiement. La coopération, de grande envergure, se décline en trois volet : premièrement, les cartes UnionPay seront largement acceptées en Bulgarie, ce qui garantira le bon déroulement des paiements entre les deux pays; deuxièmement, l'émission des cartes co-marques UnionPay-Bcard élargira le champ d'acceptation des cartes, dont l'utilisation était jusqu'ici limitée au territoire bulgare, vers les pays d'outre-mer, ce qui améliorera considérablement la commodité de la consommation quotidienne des résidents locaux et des voyages à l'étranger; troisièmement, UnionPay favorisera une coopération innovante en matière de paiement selon la norme UnionPay et contribuera à l'intensification des paiements électroniques en Bulgarie.

Ces dernières années, UnionPay a fait des progrès marqués en Europe centrale et orientale. En Hongrie, UnionPay est acceptée chez plus de la moitié des commerçants locaux et aux guichets automatiques bancaires. En République tchèque, UnionPay est acceptée par 50 pour cent des distributeurs automatiques de billets et des dizaines de milliers de commerçants. En Serbie, DinaCard, le réseau local de commutation de cartes bancaires, entend adopter les normes UnionPay pour moderniser son système, et la norme UnionPay pour les cartes à puce est devenue la norme technique unifiée pour les activités d'acceptation et d'émission des cartes DinaCard.

