Avis aux médias - La Financière Sun Life partage la joie de la musique avec les habitants de la région d'Halifax

HALIFAX, le 9 juill. 2018 /CNW/ - La Financière Sun Life partage la joie de la musique en étendant son Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèque dans le réseau des bibliothèques publiques d'Halifax. Joel Plaskett, un auteur-compositeur et artiste natif de Dartmouth récompensé aux Prix de la musique de la côte Est et lauréat d'un prix Juno, se joindra à nous pour l'annonce du programme détaillé.

Le Programme de prêt d'instruments de musique en bibliothèque - Financière Sun Life est le premier en son genre dans les Maritimes. Ce programme novateur permet à plus de gens d'avoir accès gratuitement à des instruments de musique. Les résidents détenteurs d'une carte de bibliothèque peuvent en effet emprunter différents instruments, comme ils empruntent un livre.

DATE : Mercredi 11 juillet 2018



HEURE : 10 h HAA



LIEU : Bibliothèque publique Alderney Gate 60, Alderney Drive Dartmouth (N.-É.) B2Y 4P8



QUI : ? Joel Plaskett, artiste récompensé aux Prix de la musique de la côte Est et lauréat d'un prix Juno ? Åsa Kachan, bibliothécaire en chef et chef de la direction, Bibliothèques publiques d'Halifax ? Debbie Lebel, directrice, accès, Bibliothèques publiques d'Halifax ? Paul Joliat, vice-président adjoint, Philanthropie et commandites, Financière Sun Life ? Waye Mason, maire suppléant d'Halifax

Il s'agit du neuvième programme de prêt d'instruments que la Financière Sun Life instaure dans une bibliothèque publique au pays.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par l'intermédiaire de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

À propos des bibliothèques

Aux Bibliothèques publiques d'Halifax, les gens sont au coeur de tout ce que nous faisons. Nous croyons que tous les membres de la collectivité veulent s'épanouir et apporter leur contribution. Nous existons pour appuyer la croissance de cette collectivité. Composées de 14 succursales, les Bibliothèques publiques d'Halifax servent plus de 400 000 résidents d'Halifax avec leur collection de près d'un million d'articles et une vaste gamme de services qui créent des espaces publics dynamiques pour tous. Par notre engagement envers l'accès, la diversité, le service et la technologie, les Bibliothèques publiques d'Halifax attirent plus de 3,6 millions de visites en personne chaque année. Nous sommes le reflet de notre collectivité, une ressource pour chacun et un tremplin pour la croissance.

