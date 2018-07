Incendies de forêt - Levée partielle de l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'état et de la fermeture de chemins pour des considérations d'intérêt public







QUÉBEC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a pris la décision de lever partiellement l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture des chemins pour des considérations d'intérêt public dans le secteur de Labrieville (au sud du Réservoir Pipmuacan), et ce, à compter du 9 juillet 2018 à 13 h. Cette décision a été rendue possible en raison des interventions faites sur l'incendie par la SOPFEU et des conditions météorologiques qui ont cours dans le secteur.

La mesure d'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de la fermeture des chemins pour des considérations d'intérêt public continue cependant de s'appliquer sur la partie formée par un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 49º 20' et la longitude 69º 55', au nord-est par la latitude 49º 20' et la longitude 69º 30', au sud-est par la latitude 49º 05' et la longitude 69º 30', et au sud-ouest par la latitude 49º 05' et la longitude 69º 55'.

Voici la carte de localisation du territoire touché.

Le Ministère tient à rappeler à la population qu'en cette période où les indices d'inflammabilité sont extrêmes sur certains territoires du Québec, la prudence la plus grande est de mise pour éviter une conflagration. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs du territoire forestier est essentielle pour protéger nos forêts et éviter des pertes de vie. Il est fortement recommandé d'éviter les secteurs désignés plus haut dans la mesure du possible, compte tenu que la SOPFEU y poursuit ses opérations d'extinction.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements additionnels sur le territoire fermé sont invitées à communiquer avec Services Québec au numéro de téléphone sans frais 1 877 644-4545.

