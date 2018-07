SEAT signe un accord pour faire équipe avec l'entreprise en coparticipation de Volkswagen Group China et JAC







Impulsion décisive dans la stratégie de mondialisation

SEAT va devenir actionnaire de l'entreprise créée par Volkswagen Group China et JAC et sera la marque principale du groupe dans cette entreprise en coparticipation.

Le constructeur automobile SEAT participera activement à la création d'un centre de recherche et développement en Chine orienté vers les véhicules électriques, la connectivité et la conduite autonome

L'entreprise en coparticipation a lancé une plate-forme BEV compétitive

L'accord inclut aussi le lancement de la marque SEAT en Chine

SEAT arrive en Chine. Volkswagen Group China et Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (JAC), les partenaires dans l'entreprise en coparticipation JAC Volkswagen Automotive Co., Ltd. et SEAT ont signé un Protocole d'accord par le biais duquel l'entreprise espagnole fera équipe avec l'entreprise en coparticipation et sera la marque principale de Volkswagen Group dans ce projet. L'accord a été signé aujourd'hui par le Président de SEAT, Luca de Meo ; le Président de Volkswagen Group China, le Dr Jochem Heizmann ; et le Président de JAC, An Jin en présence de la Chancelière allemande Angela Merkel et du Premier ministre chinois lors d'une cérémonie organisée à Berlin en Allemagne.

La signature de ce Protocole d'accord marque un tournant majeur pour SEAT. Depuis la création de l'entreprise en coparticipation en 2017, SEAT a apporté sa contribution dans les domaines de la conception et de la recherche et développement. Dans le cadre de ce contrat, SEAT deviendra actionnaire de JAC Volkswagen, ce qui aboutira au lancement de la marque SEAT sur le marché chinois en 2020-2021.

Après avoir signé l'accord, le Président de SEAT, Luca de Meo, a déclaré : « Notre participation dans cette nouvelle phase de l'entreprise en coparticipation est une étape décisive pour SEAT. Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de l'entreprise, car nous entrons dans une nouvelle ère qui nous permettra de mondialiser la marque et d'encourager le développement des véhicules électriques. La Chine offre de nombreuses opportunités pour SEAT et nous allons contribuer aux solutions de mobilité pour répondre aux besoins des clients. C'est également pour nous une occasion d'apprendre davantage sur les tendances d'avenir qui se développent en Chine. »

Le Protocole d'accord inclut également le fait que SEAT, conjointement à Volkswagen Group China et JAC, créeront un centre de recherche et développement en Chine pour développer les véhicules électriques, la connectivité et les technologies de conduite autonome, y compris les pièces et les composants pertinents ainsi que les technologies de base, pour aboutir à un usage opérationnel planifié pour 2021. De plus, l'entreprise en coparticipation lancera une plate-forme BEV compétitive.

