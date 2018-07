VIA Rail annonce une 4e année de croissance d'achalandage et de revenu pour le long weekend de la fête du Canada







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Entre le 28 juin et le 4 juillet, VIA Rail Canada (VIA Rail) a transporté 98 000 passagers pendant le long week-end de la fête du Canada, soit 5% de plus qu'en 2017. Le corridor Québec-Windsor a accueilli 91 000 voyageurs, tandis que l'Océan, le Canadien et les routes régionales ont accueillis 7 000 voyageurs. C'est la quatrième année consécutive de croissance de l'achalandage et des revenus pour le long week-end de la fête du Canada pour VIA Rail.

Pendant sept jours, les passagers ont parcourus une distance totale de 36 millions de kilomètres, soit l'équivalent de plus de 1 400 tours de la terre. Le vendredi 29 juin a été le jour le plus achalandé, majoritairement entre Ottawa, Montréal et Toronto, qui demeurent les destinations les plus populaires de voyage.

FAITS SAILLANTS

Pour la période du jeudi 28 juin au mercredi 4 juillet 2018

Services pancanadiens de VIA Rail

98 000 passagers ont pris le train, soit une augmentation de 5% par rapport à 2017

Plus de 36 millions de kilomètres parcourus par l'ensemble des voyageurs

Hausse de 5% des revenus voyageurs par rapport à 2017

Jour le plus achalandé : le vendredi 29 juin

Destinations les plus populaires : Toronto , Montréal et Ottawa

, Montréal et Trajet le plus populaire : Ottawa - Toronto

- 90 767 passagers dans le corridor Québec- Windsor , une augmentation de 8% de l'achalandage et du revenu par rapport à 2017

«Voyager pendant le long week-end peut être stressant. Avec VIA Rail, les gens avaient la possibilité de choisir parmi une multitude de départs quotidiens vers des destinations canadiennes qui ont une histoire riche et significative pour le Canada. Grâce au dévouement de nos employés, 98 000 personnes sont arrivées à leurs destinations pour les festivités. La croissance de revenus et d'achalandage a continué sa progression importante principalement dans le Corridor Québec-Windsor,» a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

