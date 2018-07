Le Conseil de l'industrie forestière du Québec salue l'annonce du nouveau Centre spécialisé en entreprenariat multi-ressources à Dolbeau-Mistassini







QUÉBEC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue l'annonce de la mise en place du nouveau Centre spécialisé en entreprenariat multi-ressources (CSEMR) à Dolbeau-Mistassini. Ce projet est le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires, notamment le gouvernement du Québec ainsi que différentes entreprises privées dont le Groupe Rémabec, Produits forestiers Résolu, et Liebherr.

Le centre aura pour objectifs de favoriser et de soutenir l'entrepreneuriat et le développement des affaires dans le domaine des ressources naturelles partout au Québec. La première phase d'implantation et de développement du programme se concentrera sur le secteur forestier puisque l'industrie forestière fait face à d'importants problèmes de relève et de main d'oeuvre.

« L'initiative annoncée aujourd'hui est importante pour le développement régional et pour la relève entrepreneuriale. Le secteur forestier est un joueur majeur dans le développement socioéconomique des régions du Québec et les opportunités d'emplois dans ce secteur sont nombreuses, particulièrement dans une région forestière comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'ouverture du CSEMR permettra de stimuler la création d'entreprises et la formation de futurs entrepreneurs pour ainsi favoriser le développement régional et l'occupation du territoire » souligne M. Lebel, président-directeur général du CIFQ.

L'initiative fait par ailleurs échos à la campagne Une forêt de possibilités, soutenue par plus de 50 partenaires qui forment le Collectif pour une forêt durable. Ensemble, ils visent à créer un sentiment de fierté et à mettre pleinement en valeur le riche éventail d'opportunités de développement offert par le secteur forestier québécois.

« Nous devons changer les perceptions de notre secteur et soutenir qu'il est innovant, qu'il est un acteur majeur dans la lutte aux changements climatiques ainsi qu'un joueur important dans le développement économique du Québec et de ses régions » de conclure M. Lebel.

À propos du CIFQ

Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Le CIFQ compte plus de 200 membres. L'industrie forestière québécoise génère un chiffre d'affaires de 18 milliards $ chaque année, soit près de 2,6 milliards $ en salaires et avantages sociaux, dont près de 1,5 milliard $ est retourné aux gouvernements sous forme de taxes et d'impôts payés par les entreprises et les travailleurs.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 12:03 et diffusé par :