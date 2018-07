Une aide financière de près de 667 000 $ pour aider nos agriculteurs à s'adapter aux changements climatiques







LONGUEUIL, QC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Un soutien financier totalisant 666 515 $ a été accordé au projet Agriclimat du Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec (CDAQ). L'initiative, qui vise à rendre les fermes québécoises plus résilientes aux changements climatiques, est financée par le Fonds vert dans le cadre du programme Action-Climat Québec. La ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, en a fait l'annonce aujourd'hui dans les locaux d'un des partenaires du projet, l'Union des producteurs agricoles, situés à Longueuil.

Dans le cadre de ce projet, le CDAQ a mis sur pied neuf groupes de travail régionaux formés de producteurs agricoles et d'intervenants du milieu. Ces derniers sont chargés d'identifier les impacts des changements climatiques ainsi que les mesures les plus porteuses pour leur région, lesquelles seront intégrées dans des plans régionaux d'adaptation aux changements climatiques. Ces plans aborderont les enjeux agricoles d'importance du climat futur, notamment la gestion de l'eau et des sols, la gestion des ennemis des cultures, la biodiversité et l'adaptation des productions animales. Ils donneront aux agriculteurs des pistes et des outils pour améliorer leurs pratiques dans un contexte de changements climatiques. Le projet se clôturera en 2020 par des forums régionaux qui offriront l'occasion aux intervenants d'échanger et de faire le point sur les actions mises en oeuvre.

Il est également important de mentionner que ce projet est parfaitement complémentaire aux autres soutiens gouvernementaux en place, comme le programme Prime-Vert, le programme de développement sectoriel ou encore Innov'Action. Ces programmes, qui sont sous la gouverne du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, visent notamment à soutenir l'adoption de pratiques agroenvironnementales novatrices ou bien à développer de nouvelles connaissances en la matière.

« Les changements climatiques touchent tous les secteurs d'activité, et particulièrement le secteur névralgique de l'économie québécoise qu'est l'agriculture. Avec Agriclimat, le CDAQ offre de l'information et de l'accompagnement parfaitement adaptés aux besoins des producteurs agricoles, puisque ces derniers sont directement impliqués dans la recherche de solutions. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du programme Action-Climat Québec : que les communautés locales se mobilisent et s'engagent dans des initiatives qui soutiennent des changements durables de comportements et de pratiques afin de mieux lutter contre les changements climatiques, nous assurant ainsi un meilleur avenir aux générations futures. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le développement du secteur bioalimentaire est directement lié à la qualité de l'environnement, puisque les changements climatiques ont un impact sur les activités agricoles, d'où toute l'importance de travailler en collaboration et en complémentarité. Au cours des prochaines années, des initiatives seront mises de l'avant afin de réduire les impacts des changements climatiques sur le secteur agricole pour protéger l'eau et la biodiversité et réduire l'utilisation des pesticides afin de favoriser la production biologique. Ces initiatives s'inscrivent donc dans les objectifs de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde qui sont, notamment, de doubler la superficie en production biologique et d'implanter des pratiques d'affaires responsables. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'agriculture au Québec, comme ailleurs sur la planète, doit se préparer à vivre les changements climatiques. En tant qu'agriculteurs, nous sommes constamment sollicités pour adapter nos pratiques et nos marchés aux exigences du climat. Le projet Agriclimat nous permet de mieux saisir l'ampleur des changements à venir et de trouver des solutions concrètes et durables pour maintenir nos sols en santé, améliorer la gestion de l'eau, assurer la pérennité des terres agricoles et celle de la production alimentaire québécoise. »

Marcel Groleau, président général de l'Union des producteurs agricoles et du Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec

Action-Climat Québec est un programme découlant de la priorité 8 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, qui vise à mobiliser les Québécoises et les Québécois dans la lutte contre les changements climatiques en soutenant des initiatives de la société civile.

Le programme dispose d'une enveloppe totale de 12 M$ répartis en deux volets. Le premier volet, administré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, est doté d'un budget de 9 M$ et soutient des projets d'envergure nationale dont l'aide financière peut atteindre un maximum de 1 M$ sur trois ans. Ces projets rayonneront dans plusieurs régions du Québec. Le second volet, géré par le Fonds d'action québécois pour le développement durable, est doté d'un budget de 3 M$ et soutient des projets d'envergures locale et régionale, pour un montant maximal de 200 000 $ sur trois ans.

Pour de l'information sur le projet, consultez le http://agriclimat.ca/.

Pour de l'information sur le programme Action-Climat Québec, volet national, consultez le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/ActionClimat/index.htm.

Pour de l'information sur le programme Action-Climat Québec, volet régional et local, consultez le http://faqdd.qc.ca/realisez-projet/action-climat-quebec-volet-regional-local.

Pour de l'information sur le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, consultez le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/index.asp.

Pour de l'information sur la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/politiquebioalimentaire.

