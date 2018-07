L'AEPC est horrifiée par l'appel à la dénonciation lancé par Me Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Parce que le personnel oeuvrant dans les CHSLD privés conventionnés est bienveillant, attentif aux besoins des résidents et qu'il applique les mesures recommandées pour alléger les inconvénients liés à la canicule que nous venons de traverser, l'Association des établissements privés conventionnés est horrifiée par l'appel à la dénonciation lancé par Me Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades sur les ondes de TVA.

Parce que les résidents de CHSLD sont en grande perte d'autonomie, il y a du personnel pour pallier leurs besoins et prévenir les coups de chaleur et la déshydratation. Des centaines de bénévoles s'activent également dans les établissements. Parce que les résidents de CHSLD ont de multiples conditions qui les rendent vulnérables, ils sont surveillés de plus près pendant les canicules.

Il est indécent, déplacé et dangereux d'insinuer que les CHSLD cachent les décès liés à la canicule. Cela est encore plus insultant pour le personnel et les bénévoles qui se sont activés auprès des résidents pour leur procurer un peu de confort.

Citation

«?La canicule importante que nous avons connue a frappé de plein fouet l'ensemble de la population. Pourquoi Me Brunet veut-il absolument créer le scandale où il n'y en a pas?? Cette montée aux barricades est injustifiée et surtout, elle est dangereuse. Elle sème la suspicion auprès de la population plutôt que de souligner le travail bien fait par le personnel et les bénévoles.?» -- Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés.

À propos de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Le secret le mieux gardé du réseau de la santé depuis 60 ans - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7?000 résidents.

