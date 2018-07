Retraite Québec est certifiée « Entreprise en santé - Élite »







QUÉBEC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Un peu plus de deux ans après sa création, Retraite Québec a obtenu la certification « Entreprise en santé - Élite » du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Retraite Québec figure parmi les 19 organismes et entreprises qui possèdent, au Québec, cette certification qui consacre les efforts consentis pour intégrer la santé et le mieux-être dans la culture d'une organisation et dans ses processus de gestion.

Retraite Québec est fière d'être une « Entreprise en santé - Élite » et entend continuer à innover pour maintenir un milieu de travail favorable à la santé et au mieux-être pour l'ensemble de ses 2 000 employés.

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et le Soutien aux enfants. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

SOURCE Retraite Québec

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 10:48 et diffusé par :