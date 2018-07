Manipulation de marché - Serge Ollu écope d'amendes totalisant 1 500 000 $ et d'une peine d'emprisonnement de 90 jours







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le 6 avril 2018, l'honorable juge Thierry Nadon, de la Cour du Québec, district de Montréal, a entériné la suggestion commune des parties et a imposé des amendes totalisant 1 500 000 $ et une peine d'emprisonnement de 90 jours à Serge Ollu en lien avec des infractions de manipulation de marché.

Cette décision fait suite à une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Serge Ollu et de quatre autres individus. Serge Ollu faisait face à trois chefs d'accusation pour avoir influencé ou tenté d'influencer le cours ou la valeur des titres des sociétés suivantes : HE - 5 Resources Inc., UMining Resources Inc. et Neuro-Biotech Corp.

L'enquête menée par l'Autorité a démontré qu'entre 2007 et 2011, Serge Ollu a participé à un stratagème de type pump and dump qui reposait notamment sur des émissions frauduleuses d'actions des trois sociétés citées. Les actions des sociétés détenues dans les comptes contrôlés notamment par Serge Ollu ont été vendues pour un profit d'approximativement 1 100 000 $.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

