Entente de partenariat régional en tourisme - L'Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan reçoit 30 000 $ en appui à la tenue du Tribal Fest

SHAWINIGAN, QC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique en Mauricie, le gouvernement du Québec et Tourisme Mauricie accordent une aide financière de 30 000 $ à l'Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan pour l'appuyer dans la tenue de l'édition 2018 du Tribal Fest à Shawinigan. Ce festival représente des investissements de 112 500 $ dans la région.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Saint-Maurice et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Pierre Giguère, au nom de la députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière est versée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Mauricie et les partenaires régionaux.

« L'aide accordée reflète l'intention du gouvernement du Québec de soutenir les entrepreneurs et les gestionnaires de l'industrie touristique qui travaillent fort pour contribuer au développement économique de leur région. Ce festival original attire un nombre important d'amateurs de sport de pleine nature et de rue. Il rehausse l'offre touristique de la Mauricie, ce qui est bénéfique pour la région. Je suis fière du travail des partenaires régionaux qui, de manière concertée, mettent sur pied des projets novateurs et rendent notre destination attrayante. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Encore une fois, je suis très heureux de constater tout le dynamisme dont font preuve les promoteurs de la région. Le Tribal Fest obtient beaucoup de succès auprès des participants qui convergent en grand nombre à Shawinigan. En plus de diversifier notre offre touristique, cet événement sportif fait rayonner notre destination, ce qui est excellent pour attirer davantage de visiteurs en Mauricie. »

Pierre Giguère, député de Saint-Maurice et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Mauricie est une jeune région touristique à fort potentiel de développement. Au cours des prochaines années, plusieurs mesures seront prises pour structurer l'offre et mettre en valeur sa nature authentique comme ses histoires étonnantes. Le caractère innovant et distinctif du Tribal Fest contribue à renforcer ce positionnement en permettant aux visiteurs de profiter de la nature en plein coeur de Shawinigan, tout en pratiquant des activités uniques! »

Geneviève Boivin, directrice générale de Tourisme Mauricie et présidente du comité d'analyse de l'EPRT

Rappelons qu'en 2017 le ministère du Tourisme renouvelait l'EPRT avec Tourisme Mauricie à hauteur de 1 117 000 $, et ce, jusqu'en 2020. Selon les termes de l'entente, Tourisme Mauricie investira une somme de 550 000 $, tandis que le ministère du Tourisme versera une somme de 477 000 $ et les partenaires locaux de 90 000 $.

ce, jusqu'en 2020. Selon les termes de l'entente, Tourisme Mauricie investira une somme de 550 000 $, tandis que le ministère du Tourisme versera une somme de 477 les partenaires locaux de 90 000 $. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux afin de permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

