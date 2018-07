Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie - Québec accorde près de 130 000 $ à Matériaux spécialisés Louiseville pour l'aider à accroître sa présence sur les marchés internationaux







LOUISEVILLE, QC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 127 350 $ à l'entreprise Matériaux spécialisés Louiseville afin de l'aider à poursuivre sa croissance sur les marchés américain et canadien et à explorer la possibilité d'exporter ses produits sur le marché japonais. La somme versée pour ce projet, évalué à 254 700 $, provient du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

L'entreprise se spécialise dans la fabrication de produits de construction principalement conçus pour l'insonorisation, les toitures commerciales et l'isolation thermique. Elle souhaite augmenter la visibilité de ses produits sur des marchés ciblés par des démarches de commercialisation soutenues, notamment la certification et les tests de produits; les missions de prospection et les visites aux clients; et la participation à des foires et à des salons commerciaux sur les marchés canadien et américain. Au cours de la prochaine année, elle envisage également de visiter des expositions en Europe et au Japon.

Citations :

« L'entreprise Matériaux spécialisés Louiseville s'est bâti une solide réputation au cours des années et est devenue un chef de file grâce à la qualité de ses produits et de son service à la clientèle et à son respect de l'environnement. Ce sont les entreprises telles que celle-ci qui sont en mesure de bien représenter le Québec à l'international en proposant des produits innovants qui respectent les normes environnementales. »

Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions

« Nous sommes fiers d'appuyer le projet de Matériaux spécialisés Louiseville parce qu'il s'inscrit dans les orientations du plan de diversification de la région de la Mauricie pour le développement des entreprises, lesquelles génèrent des projets d'affaires solides et tournés vers l'avenir. Je suis heureuse de constater, une fois de plus, que les entrepreneurs mauriciens souhaitent assurer la pérennité de leur entreprise et, par le fait même, le maintien de nombreux emplois dans la région. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En soutenant l'entreprise Matériaux spécialisés Louiseville dans ses initiatives de développement de marchés extérieurs, nous réitérons une fois de plus notre engagement à accompagner les PME à toutes les étapes de leur parcours. Renforcer l'entrepreneuriat, le manufacturier innovant et les exportations, trois priorités gouvernementales, c'est miser sur la vitalité des régions et, par la même occasion, sur la croissance économique de tout le Québec. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

L'entreprise Matériaux spécialisés Louiseville , qui a mis au point et breveté plusieurs produits, lesquels sont distribués partout en Amérique du Nord, a deux usines à Louiseville (Matériaux spécialisés Louiseville et Convermat) ainsi que des bureaux de vente à Montréal. La première est certifiée ISO 9001 et se distingue grâce à un procédé de transformation unique, entièrement automatisé et écologique, doté d'un circuit d'eau fermé. Le contenu de ses panneaux est 100 % recyclé et recyclable. De plus, ses produits de fibres de bois sont reconnus pour leur qualité et leurs propriétés exceptionnelles. La division Convermat, quant à elle, est une usine de transformation et de laminage hautement équipée pour la production de produits composites.

