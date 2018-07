Hub International va créer la meilleure plateforme canadienne de prestations aux employés







Depuis janvier 2018, Hub a repris sept maisons de courtage en avantages sociaux au Canada, dont deux sont annoncées aujourd'hui, et entend en acheter d'autres pour atteindre, d'ici 2021, 100 millions de dollars en commissions et honoraires sur les avantages sociaux

CHICAGO, 9 juillet 2018 /CNW/ - Hub International Limited (Hub), importante société mondiale de courtage d'assurances, a annoncé aujourd'hui sa stratégie d'entreprise visant à mettre au point une solution complète de prestations aux employés (avantages sociaux) en réunissant de façon dynamique les capacités et talents d'entrepreneur de premier ordre à l'échelle du Canada.

« Hub a reconnu un vide dans le segment intermédiaire du marché des avantages sociaux des employés au Canada », a déclaré Tina Osen, présidente de Hub International Canada, expliquant que « même si les moyennes entreprises ont en ce moment le choix de travailler avec un grand courtier, s'agissant de solutions d'avantages sociaux des employés, il est difficile pour les grandes maisons de courtage de fournir les ressources nécessaires pour apporter aux clients du marché intermédiaire une véritable plus-value. Le modèle de services partagés de Hub permet à nos clients de maintenir une relation avec leur courtier local tout en ayant accès aux solutions d'assurance sur mesure d'un courtier mondial de premier plan. »

Hub a annoncé aujourd'hui deux nouvelles acquisitions, à savoir Optimum Group Benefits & Insurance Services Ltd. (Optimum), établie à Coquitlam, en Colombie-Britannique, et Wm. W. Hammond Insurance Agency Incorporated (Hammond), établie à Leamington, en Ontario, portant à près de 20 millions de dollars le total de ses commissions et honoraires acquis en 2018. Hub, qui recherche des capacités et talents complémentaires, prévoit d'augmenter ses revenus dans ce secteur, et ce, à 100 millions de dollars, d'ici 2021, par des acquisitions et la croissance interne. Les conditions des acquisitions annoncées aujourd'hui ne sont pas divulguées.

« Hub s'intéresse aux maisons qui peuvent apporter une nouvelle expertise pour compléter notre offre, de quoi aider nos clients à attirer des talents et à fidéliser leur effectif aujourd'hui et demain », a précisé Mike Barone, président responsable du portefeuille avantages sociaux des employés chez Hub International. « Avec un portefeuille d'assurance IARD de plus de 130 000 clients, portefeuille en exécution, nous ne cherchons pas seulement à acquérir des revenus; nous recherchons aussi des talents et des maisons qui veulent faire partie de notre stratégie et partager notre d'entreprise centrée sur le client. »

Hammond sera rattachée à Hub Ontario et rendra compte à Gregory Belton, président exécutif du portefeuille avantages sociaux des employés de Hub's Wealth Management et de Hub Ontario. Optimum rejoindra Hub TOS, sous la responsabilité de Carol Mills, directrice des ventes de Hub TOS.

Outre ses efforts de s'adjoindre des talents et des capacités par acquisition, Hub a nommé Faizal Mitha au poste de chef de l'innovation dans le secteur avantages sociaux des employés au Canada. Mitha, qui a travaillé pour les grands assureurs et les employeurs de premier plan, est cofondateur de l'une des sociétés de technologie assurance avantages sociaux des plus dynamiques au Canada.

« Je veux surtout bâtir une plateforme de prestations aux employés, une expérience de premier ordre, en mettant à profit des solutions évolutives, extensibles, à la fine pointe de la technologie, telles que l'intelligence artificielle novatrice et l'apprentissage machine, qui feront progresser l'industrie », a déclaré Mitha. « En créant des pratiques exemplaires à l'échelle nationale, grâce aux talents de nos acquisitions actuelles et éventuelles, c'est-à-dire des sociétés exceptionnelles, nous continuerons d'offrir à nos nombreux clients d'assurance IARD au Canada et à leurs employés, ainsi qu'à nos clients actuels d'assurance collective, des avantages concurrentiels distincts. »

Avec 170 bureaux au Canada, Hub propose sa solution canadienne de prestations aux employés comprenant les avantages sociaux volontaires, la santé et le rendement, le conseil en gestion des coûts, les services de retraite collectifs, les communications avec les employés, les services d'administration tiers, l'analytique des données, la conformité et la gouvernance. Dans son ensemble, cette offre constitue la solution prestations la plus complète et la mieux intégrée pour les entreprises de taille moyenne au Canada. De plus, Hub poursuit sa recherche active de maisons et de talents complémentaires pour étoffer ses solutions de technologie d'assurance, ses services-conseils en matière de pensions et de retraite, ses services d'actuariat relatifs aux régimes d'assurance et de retraite collectifs et ses services de gestion des ressources humaines et de l'invalidité.

À propos des fusions et acquisitions de Hub

Hub International Limited s'est engagée à se développer par croissance interne, organique, et par des acquisitions qui permettront à la société d'étendre sa présence géographique et de renforcer l'expertise sectorielle et produit. Pour en apprendre plus sur l'expérience de Hub, notamment nos activités de fusions et acquisitions, consultez notre site WeAreHub.com.

À propos de Hub International

Hub International Limited (Hub), établie à Chicago, en Illinois, est une importante société mondiale de courtage d'assurances offrant des produits et services d'assurance IARD, vie et maladie, avantages sociaux, investissement et gestion de risques. Exploitant des bureaux dans toute l'Amérique du Nord, et forte de son vaste réseau de spécialistes, Hub, face à ce qui importe le plus, procure la tranquillité d'esprit en offrant aux clients des solutions d'assurance sur mesure et des services de représentation implacable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubinternational.com.

