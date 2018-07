Les associations commerciales de l'automobile en Amérique du Nord font appel à une vision renouvelée pour la modernisation de l'ALENA







WASHINGTON, D.C., le 9 juill. 2018 /CNW/ - Les associations du secteur de l'automobile représentant les fabricants de véhicules et de pièces aux États-Unis, au Canada et au Mexique font appel à une vision renouvelée sur les négociations commerciales entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pour moderniser l'ALENA.

La Alliance of Automobile Manufacturers, le American Automotive Policy Council, l'Association of Global Automakers, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, L'Association canadienne des constructeurs de véhicules, les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, la Motor & Equipment Manufacturers Association, l'Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada, et la Industria Nacional de Autopartes A.C. ont publié aujourd'hui la déclaration commune suivante :

« Maintenant qu'un nouveau gouvernement s'apprête à être formé au Mexique, le 1er décembre 2018, nous estimons que le moment est venu pour que toutes les parties retournent à la table de négociation avec un engagement renouvelé à l'égard de la modernisation d'un accord solidaire de l'ALENA entre les trois pays. Nous avons une excellente occasion de mettre à jour cet accord commercial et il est dans l'intérêt des trois pays de mettre l'accent sur l'établissement d'un nouvel accord pour l'ALENA qui permettra au secteur nord-américain de l'automobile de rester concurrentiel à l'échelle mondiale ».

À propos de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui a représenté les principaux constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada pendant plus de 90 années. Son adhésion inclut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada, Inc; Ford Motor Company du Canada, limitée et General Motors du Canada limité. Collectivement, ses membres représentent 60 % des véhicules produits au Canada, opèrent cinq usines d'assemblage de véhicule ainsi que des usines de moteurs et de composants, et ils comptent plus de 1 300 concessionnaires. 130 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicule au Canada. Les emplois directs et indirects liés à la construction de véhicules sont estimés à plus de 500 000 dans l'ensemble du Canada. Visitez le www.cvma.ca .

SOURCE Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

