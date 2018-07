Invitation aux médias - Le gouvernement du Québec annonce un projet avec la Ville de Victoriaville et les Offices jeunesse internationaux du Québec







VICTORIAVILLE, QC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau, M. David Heurtel, le maire de Victoriaville, M. André Bellavance, et la directrice, partenariats et développement des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), Mme Geneviève Lambert, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la mise en oeuvre d'un projet favorisant l'attraction et l'intégration de personnes immigrantes dans la région.

DATE : Le mardi 10 juillet 2018 HEURE : 14 h LIEU : Hôtel de ville de Victoriaville

Salle du conseil

1, rue Notre-Dame Ouest

Victoriaville (Québec)

G6P 6T2

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 10:00 et diffusé par :