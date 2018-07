RevitaLash® Cosmetics introduit des produits capillaires dans sa collection primée







Le lancement de l?assortiment géré par un médecin aura lieu en juillet 2018

VENTURA, Californie, 9 juillet 2018 /CNW/ - RevitaLash® Cosmetics, chef de file et pionnier de longue date dans la catégorie des sourcils et des cils, a officiellement présenté sa nouvelle collection de produits capillaires. Composé d?un shampooing épaississant, d?un revitalisant épaississant et d?une mousse amplificatrice de volume des cheveux, cet assortiment de trois produits s?ajoute aux produits primés de la compagnie pour sourcils et cils et offre une solution inégalée pour raviver les cheveux fins et clairsemés, pour hommes et pour femmes.

« Les produits de soins capillaires avec but spécifique s?intègrent facilement dans notre sélection actuelle de produits pour sourcils et cils, » déclare le Dr Michael Brinkenhoff, fondateur et PDG de RevitaLash® Cosmetics. « Notre objectif consistait à trouver la meilleure façon de présenter des produits pour cheveux fins et clairsemés offrant les mêmes résultats que nos produits existants, afin de susciter un sentiment de confiance. »

Offrant des formules volumisantes uniques, le shampooing et le revitalisant épaississant contiennent des ingrédients visant à optimiser la santé du cuir chevelu. Les propriétés de nettoyage et d?hydratation de ce duo permettent d?ajouter volume et épaisseur aux cheveux en plus d?améliorer leur santé générale.

La mousse amplificatrice de volume des cheveux contient l?ingrédient exclusif BioPeptin Complex®, la même science que l?on retrouve dans le revitalisant pour cils RevitaLash Advanced qui a remporté plusieurs prix; le tout permet de donner plus de vitalité aux cheveux, d?améliorer leur élasticité afin d?aider à combattre les cheveux cassants et de procurer de l?hydratation. Lors d?une récente étude auprès de consommateurs, 94% des répondants ont signalé une chevelure plus saine et plus fournie après seulement 8 semaines.

Testés en clinique, ces produits ne contiennent aucun parabène ni phthalate, sont hypoallergènes et ne sont pas testés sur des animaux; ils peuvent être utilisés en toute sécurité sur les cheveux teints. Conçue afin de répondre aux besoins des cheveux fins et cassant, la collection de produits capillaires RevitaLash® Cosmetics ravive les mèches de cheveux qui ont été endommagées suite à un excès de manipulation et/ou à des produits chimiques et des agresseurs environnementaux.

Disponible en juillet 2018, les produits de la collection RevitaLash® Cosmetics varient entre 36 $ et 175 $.

À propos de RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics est un chef de file mondial en matière de produits de soins pour sourcils, cils et cheveux. Établie en 2006, la collection inclut les produits primés Revitalisant pour cils RevitaLash® Advanced et revitalisant pour sourcils RevitaBrow® Advanced, et est disponible dans les bureaux de médecins, spas, salons de beauté et détaillants spécialisés dans 62 pays. Un supporteur d?initiatives sans but lucratif contre le cancer du sein, RevitaLash® Cosmetics verse une portion de ses recettes à la recherche et l?éducation, contribuant ainsi au combat contre le cancer du sein à l?année longue, non pas seulement en octobre. Pour plus d?information, visitez www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced n?est pas disponible en Californie.]

