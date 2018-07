Bonne nouvelle pour les services de garde et les parents - Entente de partenariat entre Amisgest et Bureau en gros à travers le Québec







SAINTE-JULIE, QC, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La direction d'Amisgest Technologie inc. est fière d'annoncer une entente de partenariat avec Bureau en gros afin bien outiller leurs clients communs à travers leur réseau de 65 succursales situées au Québec.

D'ici quelques semaines, les responsables de services de garde des quatre coins de la province pourront désormais se rendre à leur succursale de Bureau en gros la plus proche pour se procurer les bons outils informatiques (tablettes tactiles, etc.) nécessaires pour maximiser les nombreux avantages des solutions développées par Amisgest, et s'entretenir avec l'un des conseillers sur place, qui saura répondre à leurs questions en ce qui a trait au choix de l'outil informatique le plus approprié. En effet, les conseillers de Bureau en gros auront reçu une formation par Amisgest, qui aura été développée en fonction des principales questions formulées, et pourront ainsi offrir les meilleurs outils qui soient pour bien utiliser les solutions d'Amisgest.

Ce partenariat a été concrétisé afin de répondre à une demande sans cesse croissante formulée par de nombreux clients de Bureau en gros, au cours des derniers mois, à l'endroit de la gamme des solutions d'Amisgest.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat, car un grand nombre de clients nous avaient formulé la demande d'assurer le conseil et la vente de tablettes tactiles, dans l'optique de maximiser l'utilisation de nos solutions. Or, nous préférions laisser ce mandat à des spécialistes, tels que Bureau en gros, pour que nous concentrer uniquement sur notre propre spécialisation, dans laquelle nous poursuivons sans cesse le développement de notre gamme de solutions », de préciser Éric Rousseau, président-directeur général, Amisgest Technologie inc.

Ainsi, grâce à sa distribution d'outils informatiques, Bureau en gros contribuera, à sa façon, au déploiement de l'ensemble des solutions d'Amisgest qui sont principalement axées sur la sécurité des enfants et la communication entre le service de garde et les parents, soit : Amisgest SDG, Amisgest BC, Amisgest.TV et le Cahier de communication.

Le partenariat devrait se concrétiser au cours des prochaines semaines afin d'être prêts pour la rentrée scolaire 2018. Pour ce faire, Bureau en gros aura installé des petits espaces d'affichage dans ses magasins à l'effigie d'Amisgest, et - tel que mentionné précédemment - aura sensibilisé et formé les conseillers de Bureau en gros pour bien desservir la clientèle.

À propos d'Amisgest Technologie inc.

Fondée en 2011, Amisgest Technologie inc. s'est donné comme mission d'offrir une technologie servant à optimiser la gestion des services de garde. Aujourd'hui, son offre compte une série de cinq logiciels et du contenu de qualité, afin de diminuer les efforts, le temps et l'argent nécessaires pour accomplir les tâches de gestion dans le domaine des services de garde, et répondant aux besoins de tous les intervenants oeuvrant dans le domaine de la petite enfance : CPE, bureaux coordonnateurs, RSG, service de placement. Pour plus d'informations : www.amisgest.ca

À propos de Bureau en gros

Staples/Bureau en Gros a été fondée en 1991. L'entreprise exploite plus de 30 emplacements dans toutes les provinces du Canada. Grâce à ses capacités de vente au détail, de commerce électronique, de technologie mobile et de livraison de calibre mondial, Staples/Bureau en Gros aide ses clients à magasiner chaque jour, de la manière et au moment qu'ils désirent. Staples/Bueau en Gros s'engage à offrir à ses clients les produits les plus récents ainsi qu'une expertise touchant à tous les domaines, de la technologie aux fournitures scolaires, en passant par les produits de nettoyage, les fournitures pour la salle de pause, les services commerciaux et la production d'impression grâce aux services d'impression et de marketing Staples/Bureau en Gros . L'entreprise investit dans plusieurs programmes de dons d'entreprise qui soutiennent des initiatives écologiques, pédagogiques et entrepreneuriales dans les collectivités canadiennes. Visitez le site Web www.bureauengros.com pour obtenir plus de renseignements, ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter et Instagram.

