Tradeweb assiste à une adoption accrue des échanges commerciaux électroniques par les investisseurs en obligations chinoises







L'activité de Tradeweb sur les obligations en Chine passe le cap des 697 milliards de yuans sur Bond Connect

LONDRES, 9 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Tradeweb Markets, place de marché mondiale de premier plan dans le domaine des revenus fixes, des produits dérivés et fonds négociés en bourse (FNB) a annoncé aujourd'hui que les activités concernant les opérations internes sur les obligations chinoises ont dépassé 697 billions de CNY (107 millions USD) depuis le lancement de Bond Connect le 3 juillet 2017. Plus de 6 200 transactions entièrement électroniques de bons de caisse en CNY ont été effectuées sur Tradeweb, premier lien d'échanges commerciaux sur Bond Connect et initiative visant à stimuler l'électronification et l'internationalisation du marché chinois des obligations.

On s'attend à ce que l'entrée d'instruments chinois d'emprunt dans les indices mondiaux de revenus fixes crée une demande encore plus forte d'échanges électroniques efficaces sur ces marchés au moment où les stratégies des investisseurs mondiaux incorporent de façon différente les obligations chinoises. En vue de préparer l'inclusion de ces indices, Tradeweb a travaillé en collaboration étroite avec le Système de transaction de change de la Chine (CFETS), Bond Connect Company Limited et des gestionnaires de biens dans le but de faciliter la préaffectation de groupes d'ordres d'obligations en CNY à partir de mi-juillet 2018, ce qui permettra aux investisseurs d'effectuer des transactions importantes sans subir d'impact négatif des marchés.

Tradeweb cherche également à améliorer davantage le processus de détermination des prix dans les obligations chinoises grâce à l'introduction cet été d'une tarification indicative. De plus, la mise en oeuvre du règlement par livraison contre paiement devant réduire le risque de contrepartie pour les investisseurs et clarifier les politiques de collecte des impôts alignera le marché des obligations chinoises sur ses contreparties mondiales plus matures et stimulera ainsi son adoption par les investisseurs étrangers.

« Tradeweb est bien placée pour recevoir l'augmentation attendue des demandes des investisseurs pour l'emprunt chinois étant donné notre infrastructure en tête du marché, notre expertise de longue date dans les revenus fixes et notre vaste communauté de plus de 2 000 institutions, » a commenté Lee Olesky, PDG de Tradeweb Markets. « Notre participation de bonne heure dans la création et le lancement de Bond Connect signifie que nous sommes dans une position unique pour comprendre profondément les exigences spécifiques des intervenants sur le marché chinois des obligations, et aussi pour utiliser notre réseau bien établi de clients et notre technologie pour renforcer davantage leur expérience d'échanges commerciaux. »

« De plus en plus de clients rejoignent Tradeweb afin d'accéder à Bond Connect et notre croissance reflète bien les efficacités opérationnelles que ce programme novateur apporte à nos investisseurs institutionnels, » a fait observer Li Renn Tsai, directeur pour l'Asie chez Tradeweb. « Nous avons le privilège de travailler de près avec les parties prenantes chez Bond Connect dans le but de simplifier encore plus pour les investisseurs l'accès électronique aux liquidités du marché des obligations, ce qui agit en tant que catalyseur d'une efficacité et d'une transparence plus grandes. »

« Accéder au marché intérieur des obligations chinoises par l'intermédiaire de Tradeweb nous permettra d'envoyer simultanément à de multiples opérateurs les demandes d'ordre commercial, ceci ayant le potentiel d'améliorer le processus de détermination de prix, » a ajouté Kenneth Topping, directeur général de Goldman Sachs Asset Management. « Le flux électronique de travaux de bout en bout nous permettra d'atteindre une plus grande efficacité, car il facilite l'intégration des systèmes de gestion des commandes avant et après les échanges commerciaux. »

Depuis juillet 2017, premier mois des opérations sur obligations chinoises sur Tradeweb :

Le volume mensuel moyen d'échanges quotidiens a augmenté de près de cinq fois pour atteindre 6,8 milliards CNY (1,03 milliard USD).

Les volumes des achats a représenté approximativement 70 pour cent des activités globales en CNY.

La maturité moyenne des obligations en CNY a plus que doublé.

La journée la plus active aura été le 11 juin 2018 avec près de 9 milliards CNY (1,36 milliard USD) en volume nominal.

Le nombre de teneurs de marchés au niveau national est passé de 24 à 34.

Des investisseurs des États-Unis, d' Europe et d'Asie-Pacifique (dont Hong Kong , Singapour, Taïwan, Japon et Australie) ont fait des opérations sur la plateforme.

Bond Connect a été établi par le Système de transaction de change de la Chine et Centre national de financement interbancaire (CFTES) et la bourse de Hong Kong (HKEX, Hong Kong Exchanges and Clearing). Par l'intermédiaire du lien sur Bond Connect, les investisseurs peuvent tirer parti du protocole de demande de prix divulgué (RFQ, 'request for quote') leur permettant d'améliorer le processus de détermination de prix, de placer des ordres et d'effectuer des opérations sur plus de 30 000 obligations échangeables sur le Marché des obligations interbancaires de Chine (CIBM, China Interbank Bond Market) y compris les obligations d'État, les obligations des gouvernements locaux, celles des polices bancaires, des institutions financières, des entreprises, ainsi que les instruments d'emprunts pour entreprise et bien d'autres encore.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets développe et exploite de nombreuses places de marchés financiers parmi les plus efficaces au monde, et fournit aux acteurs de ces marchés une transparence et une efficacité plus grandes dans les revenus fixes, les produits dérivés et fonds négociés en bourse (FNB). Axée sur l'application de la technologie pour renforcer l'efficacité tout au long du cycle de vie commercial, Tradeweb est la pionnière du traitement direct des revenus fixes et c'est sur elle que les marchés s'appuient aujourd'hui pour plus de 25 classes d'actifs avec exécution électronique, traitement, analyse post-commerciale et données du marché dans un flux de travail intégré. Tradeweb Markets est au service des marchés de négociateurs à consommateurs par le biais de la plateforme institutionnelle de Tradeweb, la vente en gros par le biais de Dealerweb et la communauté des revenus fixes de vente au détail américains sur Tradeweb Direct. Les clients font confiance à Tradeweb pour guider l'évolution des revenus fixes et des dérivés à travers une architecture de négociation flexible et des marchés plus efficaces et transparents.

Pour en savoir plus, visitez www.tradeweb.com

CONTACT :

Susan Bennett

+44 (0)20 3749 3316

Susan.Bennett@tradeweb.com

Angeliki Kallipoliti

+44 (0)20 7776 0958

Angeliki.Kallipoliti@tradeweb.com

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 09:13 et diffusé par :