Subaru Canada : Dévoilement des prix de la Crosstrek 2019, une excellente valeur







Même prix de départ de 23 695 $ que l'an dernier, ce qui représente une valeur exceptionnelle dans le segment des VUS compacts.

Logiciel d'infodivertissement actualisé pour permettre un fonctionnement plus convivial et plus fluide.

MISSISSAUGA, ON, le 9 juillet 2018 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce aujourd'hui les prix de la Crosstrek 2019 primée qui arrivera chez les concessionnaires canadiens ce mois-ci.

La Crosstrek de deuxième génération, élément clé de la progression record des ventes de Subaru, regroupe confort, sécurité et rapport qualité-prix exceptionnels dans un véhicule d'allure robuste. Pour 2019, la Crosstrek propose toujours les systèmes de sécurité passive, active et préventive qui lui ont valu la meilleure mention possible PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ (PCS+) décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Construite sur la plateforme globale Subaru, la Crosstrek incarne les performances, la fiabilité et la sécurité qui ont fait la renommée de la marque, alors que sa polyvalence lui permet d'exceller en conduite urbaine et hors route, un autre incontournable Subaru.

Réellement Toujours partante, la Crosstrek est équipée du 4 cylindres SUBARU BOXER 2 litres couplé à une transmission manuelle 6 vitesses ou à la transmission CVT Lineartronic, du légendaire système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et d'un système de suspension évolué, tous réunis pour fournir confiance et confort suprêmes, peu importe la surface et les conditions.

Tous les modèles Crosstrek reçoivent en équipement de série le système d'infodivertissement à écran tactile de 6 ½ pouces avec logiciel CarPlay d'Apple et Android Auto mis à niveau pour 2019, le régulateur de vitesse, la climatisation, les glaces à commande électrique avec commande monotouche à l'ouverture et à la fermeture côtés conducteur et passager avant, les sièges arrière 60-40 à dossiers rabattables, le verrouillage électrique et les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique.

Ils reçoivent aussi le capot en aluminium, le becquet en prolongement de la ligne de toit avec feu de freinage intégré, l'affichage multifonctionnel avec données sur la consommation, la colonne de direction inclinable et télescopique, l'orientation du couple, les roues de 17 pouces en alliage usiné, les longerons de toit intégrés, les tapis protecteurs en moquette et les glaces incognito sur les portes arrière.

La version Touring comprend en plus les sièges avant chauffants, la sellerie en tissu de catégorie supérieure, le contrôle de la température automatique, les phares automatiques, le volant gainé de cuir et un cache-bagages.

La version Sport comprend les phares directionnels à DEL, le toit ouvrant à commande électrique, le siège du conducteur à réglage électrique, le pédalier en aluminium, la sellerie en tissu sport de catégorie supérieure, deux ports USB et un système d'infodivertissement à écran de 8 pouces avec lecteur un CD et radio satellite SiriusXM, et offre une sécurité accrue par l'intermédiaire du système Subaru de détection de véhicules à l'arrière/sur les côtés avec détection d'angle mort et alerte de trafic transversal à l'arrière.

Toute équipée, la version Limited au sommet de la gamme se distingue par ses roues de 18 pouces en alliage, ses sièges en cuir, son volant chauffant, sa climatisation automatique bizone, son système audio à 8 haut-parleurs harman kardon de catégorie supérieure et son système d'infodivertissement à écran de 8 pouces avec navigation GPS.

La Crosstrek se caractérise aussi par son niveau de sécurité inégalée grâce à la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight qui inclut le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision et l'alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi que l'aide au suivi de voie, entre autres, livrable sur les modèles Sport et Limited.

En nouveauté pour 2019, mentionnons la couleur extérieure bleu foncé nacré livrable sur les versions Touring, Sport et Limited.

Modèle Transmission PDSF Convenience TM6 23 695$ Convenience CVT 24 995$ Touring TM6 25 395$ Touring CVT 26 695$ Sport TM6 27 895$ Sport CVT 29 195$ Sport avec EyeSight CVT 30 695$ Limited CVT 31 795$ Limited avec EyeSight CVT 33 295$

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 93 concessionnaires agréés à travers le Canada.

