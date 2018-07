/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les résultats d'une étude canadienne sur la violence dans les écoles seront dévoilés lundi/







OTTAWA, le 6 juill. 2018 /CNW/ - Lundi, à la séance d'ouverture du Forum canadien sur l'éducation publique à Edmonton, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) dévoilera les résultats de sa toute première Revue des études sur la violence dans les écoles, qui s'est étendue à l'ensemble du Canada. Le Forum, sur le thème « Des écoles sécuritaires et bienveillantes », réunira en outre un panel de présidentes et présidents d'organisations de l'enseignement qui décriront les résultats de leurs propres études provinciales traitant de la violence à l'encontre du personnel enseignant.

La FCE a analysé les résultats d'études sur la violence dans les écoles auxquelles ont participé plus de 40 000 enseignantes et enseignants représentés par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA), la Manitoba Teachers' Society (MTS), la Fédération des enseignantes et des enseignants de la Saskatchewan (FES), l'Alberta Teachers' Association (ATA), la Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique (FECB) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ).

Quelque 150 éducateurs et éducatrices, recherchistes et porte-paroles de la profession enseignante de tout le pays exploreront les multiples défis qui se présentent à eux et les stratégies qu'ils ont trouvées pour que les écoles continuent d'offrir des milieux sécuritaires et bienveillants. Le programme en bref

Voici les détails de la présentation :

Quand : Le lundi 9 juillet



Heure : De 8 h 55 à 10 h 30



Qui : H. Mark Ramsankar, président de la FCE; président sortant de l'ATA

Sherri Brown, directrice du Programme de recherche et d'apprentissage professionnel de la FCE

Liz Stuart, présidente de l'OECTA

Sébastien Joly, président de l'APEQ

Glen Hansman, président de la FECB

Sam Hammond, président de la FEEO

Norm Gould, président de la MTS



Où : Salle Logan, hôtel DoubleTree by Hilton West Edmonton

16615 109th Avenue NW

Edmonton (Alberta)

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est une organisation sans but lucratif et une alliance nationale d'organisations Membres provinciales et territoriales qui représentent plus de 238 000 enseignantes et enseignants de tout le Canada. La FCE adhère également à l'Internationale de l'Éducation. @EnseigneCanada et @CanTeachersFed

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

