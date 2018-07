Le coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal annonce le début progressif de la phase de retour à la normale







MONTRÉAL, le 8 juill. 2018 /CNW Telbec/ - En conformité avec le Plan particulier d'intervention en cas de chaleur extrême, le coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal, M. Bruno Lachance, annonce la fin du mode « Intervention » et le début de la phase de retour à la normale.

Afin d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyens, l'implantation de la phase de retour à la normale se fera de façon progressive. Les responsables de la sécurité civile continueront d'effectuer une vigie quotidienne de la situation en fonction des indicateurs établis et demeureront en lien avec la Direction régionale de la santé publique et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Opération de porte-à-porte

Les visites de type porte-à-porte effectuées par les agents de prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se poursuivront. Ces visites cibleront en priorité les personnes âgées et les personnes vulnérables vivant notamment dans les maisons de chambre et dans les édifices multi-logements. En plus de discuter de la prévention des incendies, les agents du SIM s'assureront du bien-être des personnes rencontrées. Le service de Pompiers premiers répondants continuera de répondre aux demandes d'intervention en lien avec la chaleur, en collaboration avec Urgence-Santé. Notons que les appels dirigés aux pompiers premiers répondants ont augmenté de façon considérable depuis le début de l'épisode de chaleur accablante.

En ce qui a trait aux visites porte-à-porte effectuées par les policiers du SPVM, celles-ci sont terminées. Cependant, les policiers des différents postes de quartier demeurent en mode vigilance et continueront d'intervenir auprès des personnes nécessitant du soutien.

Rappelons que l'opération de porte-à-porte qui a eu lieu a été réalisée conjointement par les agents de prévention du SIM et les policiers du SPVM. Cette opération a permis de visiter plus de 42 000 logis, de rencontrer des milliers de citoyens montréalais et de prodiguer de nombreux conseils de prévention durant la chaleur accablante. Certaines de ces visites ont aussi mené à des interventions préventives ou d'urgence auprès de personnes affectées par la chaleur accablante. Plus de 100 agents de prévention du SIM et plus de 690 policiers ont participé à cette opération conjointe de porte-à-porte.

Service aux citoyens

Durant la phase de retour à la normale, la Ville de Montréal maintiendra les services municipaux visant à répondre aux besoins des citoyens vulnérables. Le service 311 continuera de répondre aux demandes d'informations des citoyens montréalais. La Ville invite les citoyens à se rendre dans les installations municipales afin de se rafraîchir, notamment dans les édifices municipaux climatisés (bibliothèques et autres) et dans les installations aquatiques (piscines, jeux d'eau, pataugeoires).

Pour connaître les coordonnées et les heures d'ouverture de ces installations, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la Ville de Montréal (www.ville.montreal.qc.ca) ou à communiquer avec le 311.

Effets sur la santé

La Ville de Montréal tient à rappeler qu'en présence de symptômes liés à la chaleur ou pour tout autre problème de santé, la population peut communiquer avec le service Info-Santé en composant le 811. En cas d'urgence, les citoyens affectés doivent communiquer avec le 911.

Pour plus de renseignements sur les effets sur la santé, veuillez consulter le site internet https://santemontreal.qc.ca/chaleur/.

Soulignons que la Ville de Montréal demeurera vigilante. La Ville continuera de porter une attention particulière aux conditions météorologiques annoncées pour la semaine prochaine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

