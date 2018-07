Le ministre Bains annonce un soutien au Forum d'investissement du Stampede de Calgary







Calgary Economic Development reçoit une aide financière pluriannuelle pour son forum sur l'investissement.

CALGARY, le 8 juill. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier en vue d'attirer des investissements et de stimuler les possibilités de croissance des entreprises dans les secteurs industriels clés de l'Alberta.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une contribution triennale de 120 000 dollars à Calgary Economic Development, un hôte partenaire du Forum d'investissement du Stampede.

Le Forum d'investissement du Stampede fournit aux délégués présents des renseignements précieux en vue de faciliter leurs investissements dans les secteurs industriels clés de l'Alberta, y compris le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques, les technologies propres et l'énergie renouvelable, les agro-entreprises, la santé et les sciences de la vie. On prédit que chaque année, à la suite de leur participation à ce forum, au moins cinq entreprises investiront ou étendront leurs activités en Alberta.

Le gouvernement fédéral travaille à créer un environnement propice à l'investissement, dans lequel le financement ou l'élargissement d'opérations commerciales au Canada constitue un attrait pour les investisseurs. Ce forum entraînera une hausse des investissements dans les entreprises de l'Alberta et stimulera la compétitivité économique à l'échelle nationale.

« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir le Forum d'investissement du Stampede, qui fait la promotion des secteurs industriels clés de l'Alberta en tant qu'endroits propices aux investissements et aux affaires. L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra de mieux sensibiliser les investisseurs quant aux possibilités, contribuera à stimuler l'activité économique et à créer des emplois et favorisera la croissance de la classe moyenne. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international

« Le Forum d'investissement du Stampede amène le reste du monde en Alberta, offrant aux investisseurs potentiels et aux consommateurs un contact direct avec notre esprit entrepreneurial, notre incroyable écosystème de l'innovation et notre milieu des entreprises concurrentiel. Ensemble, nous bâtissons une reprise économique durable. »

- Deron Bilous, ministre du Développement économique et du Commerce de l'Alberta

« Le Forum d'investissement du Stampede offre à nos délégués internationaux une occasion unique de créer des liens directs avec les dirigeants d'entreprise innovateurs et entrepreneuriaux de notre province, ainsi que de découvrir l'abondance des possibilités offertes par Calgary et l'Alberta. Les entreprises qui visent une croissance peuvent y constater directement ce qui différencie l'Alberta, qui n'est pas uniquement un endroit extraordinaire à visiter, mais aussi un endroit idéal où investir. »

- Mary Moran, présidente et directrice générale, Calgary Economic Development

