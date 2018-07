Lachine : premier arrondissement à proposer à ses employés l'essai de vélos électriques pour faciliter leurs déplacements et favoriser les transports actifs







MONTRÉAL, le 8 juill. 2018 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Lachine fait la promotion du transport actif grâce à une entente avec Vélo-Transit qui permet à ses employés de tester pendant une semaine un vélo à assistance électrique (VAÉ) pour se rendre au travail. « Nous souhaitons offrir des options de déplacement à nos employés afin de diminuer la circulation automobile, réduire les frais de transport domicile-travail et encourager l'utilisation des transports actifs et électriques », mentionne Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Vélo-Transit déploie un projet pilote afin d'évaluer le potentiel du vélo à assistance électrique comme solution de mobilité durable en milieu urbain. « Notre mission est d'activer une révolution sociale par le biais de l'utilisation massive de VAÉ, dans le but de réduire les coûts de transport individuel et collectif et de diminuer les gaz à effet de serre (GES) », explique Jean-Marc Blais, VP exécutif division mobilité? électrique de Groupe Alliance et directeur géne?ral de Ve?lo-Transit. Le vélo à assistance électrique est doté d'un moteur permettant de parcourir les distances rapidement et de monter les pentes aisément, et ce tout en pédalant... ou non. Les cyclistes sont assurés d'arriver au travail plus rapidement qu'avec un vélo traditionnel tout en ayant la satisfaction d'avoir contourné le trafic automobile. Vélo-Transit offre une sélection de ve?los e?lectriques utilitaires de qualite? supe?rieure, abordables et soutenus par un e?cosyste?me de services.

Lachine est le premier arrondissement de la Ville de Montréal à se joindre au projet-pilote de Vélo-Transit. « C'est une fierté d'installer les jalons qui permettront à nos employés d'aller de l'avant vers l'utilisation des transports actifs », explique Martin Savard, directeur de l'arrondissement de Lachine. L'accès à ce projet pilote a été facilité par l'arrondissement, qui en a fait sa promotion, a réservé des espaces de stationnement pour les VAÉ et assume une partie des frais d'assurance (l'autre portion étant défrayée par les utilisateurs). Les participants s'engagent à utiliser le VAÉ pendant une semaine pour leurs déplacements au travail et acceptent de participer au suivi personnalisé qui permettra à Vélo-Transit d'améliorer son projet.

Les premiers vélos seront livrés aux employés de l'arrondissement de Lachine au cours de la semaine du 9 juillet.

