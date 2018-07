3 enfants sur 4 nés au Soudan du Sud depuis que le pays a déclaré son indépendance n'ont rien connu d'autre que la guerre, affirme l'UNICEF







Une nouvelle entente pour la paix pourrait amener une lueur d'espoir, si celle-ci est respectée.

NEW YORK et JUBA, Soudan du Sud, le 8 juill. 2018 /CNW/ - Sur les 3,4 millions de bébés qui sont nés au Soudan du Sud depuis que la nation est devenue le plus jeune pays du monde en 2011, 2,6 millions ont vu le jour au coeur de la guerre, affirme l'UNICEF à la veille de l'anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud.

Le conflit et le sous-développement au Soudan du Sud nuisent au pays depuis des décennies. Les enfants sont déscolarisés, souffrent de malnutrition, et sont vulnérables aux maladies, aux mauvais traitements et à l'exploitation. L'espoir d'un avenir meilleur suivant l'indépendance du pays en 2011 n'est pas resté vivant très longtemps en raison de la guerre civile qui a éclaté en 2013.

« Alors que le Soudan du Sud souligne son septième anniversaire, une guerre apparemment sans fin continue de détruire la vie de millions d'enfants. Les partis prenant part au conflit peuvent et doivent ramener la paix. Les enfants au Soudan du Sud méritent mieux », a affirmé Henrietta H. Fore, la directrice générale de l'UNICEF, lors d'une visite à Juba, Ganiyel et Bentiu, dans ce pays ravagé par la guerre.

Même si 800 enfants ont été libérés de groupes armés depuis le début de l'année, on estime que 19 000 enfants continuent de servir en tant que combattants, cuisiniers, porteurs et messagers, et d'être victimes d'abus sexuels. En 2013, lorsque le conflit a éclaté, on estimait ce chiffre à 500.

Le pourcentage de personnes ignorant d'où proviendra leur prochain repas est passé de 35 % en 2014 à 60 % aujourd'hui. Certaines régions du pays sont au bord de la famine, particulièrement lors de la saison maigre.

Le taux de malnutrition est dangereusement élevé. Plus d'un million d'enfants souffrent de malnutrition. De ce nombre, 300 000 souffrent de malnutrition sévère et risquent de mourir.

Le conflit a aussi forcé des milliers d'enfants à quitter l'école : une école sur trois a été endommagée, détruite, occupée ou fermée depuis 2013. Le Soudan du Sud a maintenant la proportion la plus élevée d'enfants déscolarisés à l'échelle mondiale. Plus de deux millions d'enfants, c'est-à-dire plus de 70 % des enfants qui devraient techniquement aller à l'école, ne reçoivent pas d'éducation.

Les efforts pour venir en aide à ceux et celles dont les besoins sont les plus grands sont entravés. Plus de 100 travailleurs et travailleuses humanitaires ont été tués depuis le début du conflit en 2013, dont un chauffeur de l'UNICEF qui a perdu la vie la semaine dernière.

La naissance du plus jeune pays du monde, il y a sept ans, a engendré un retour massif de personnes réfugiées dans leur nation nouvellement indépendante. Malgré cela, depuis le début du conflit en 2013, plus de 2,5 millions de personnes, dont plus d'un million d'enfants, ont été forcés de fuir le Soudan du Sud afin de trouver une certaine sécurité dans les pays voisins.

« La signature d'un cessez-le-feu permanent entre les deux principaux groupes prenant part à la guerre, qui a eu lieu à Khartoum le mois dernier, est un pas dans la bonne direction pour ramener la paix. Nous comptons maintenant sur les commandants et les personnes en charge pour respecter cet engagement et donner un accès inconditionnel à l'aide humanitaire afin d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Le Soudan du Sud est le premier pays où je me suis rendue après être devenue directrice générale, et j'ai vu de mes propres yeux à quel point les enfants souffrent. Ils ne peuvent tout simplement pas endurer cette souffrance plus longtemps », a conclu madame Fore.

Télécharger du contenu multimédia : https://weshare.unicef.org/Package/2AM40800PZIM

Note pour les rédacteurs et rédactrices en chef :

En 2018, l'UNICEF travaille afin :

d'identifier et de traiter plus de 200 000 enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë, et de procurer des services préventifs de nutrition à plus d'un million de mères et de personnes ayant à charge des enfants âgés de moins de cinq ans.

de procurer à 800 000 personnes un accès sécuritaire à des installations d'eau et d'assainissement.

de vacciner 3 millions d'enfants contre la poliomyélite, traiter 700 000 enfants contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée, et procurer à 20 000 femmes enceintes un accès à des soins de santé de qualité lors de leur accouchement.

de négocier la libération de plus de 1 000 enfants de groupes armés et d'aider les enfants libérés à réintégrer leur communauté.

de procurer à 500 000 enfants un accès à une éducation formelle ou non formelle, construire plus de 400 espaces d'apprentissage temporaires, et former plus de 15 000 enseignants et enseignantes.

