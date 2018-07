Décès du capitaine Serge Dessureault : Déclaration du directeur du Service de sécurité incendie de Montréal







MONTRÉAL, le 7 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), M. Bruno Lachance, a réagi publiquement à la suite de la nouvelle concernant le décès de M. Serge Dessureault, capitaine à la caserne 19. Son décès est survenu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet. Monsieur Dessureault a fait une chute mortelle à proximité du sommet de la montagne K2, située à la frontière entre le Pakistan et la Chine.

« C'est avec une grande tristesse et un immense regret que nous avons appris le décès de notre collègue Serge Dessureault, capitaine à la caserne 19. Il était à l'emploi du SIM depuis le 3 juillet 1990. Avec 28 ans de service au SIM, il était un pompier entièrement engagé au service de la communauté montréalaise. La direction du SIM a toujours appuyé avec fierté les nombreuses expéditions du capitaine Dessureault. Le SIM soutiendra la famille de M. Dessureault dans cette période de deuil. Au nom de la direction et de l'ensemble de l'organisation du SIM, j'offre toutes ses sympathies à la famille et aux amis du capitaine Dessureault. Je souligne également que la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, a été informée du décès du capitaine Dessureault. Elle offre également ses sincères condoléances à la famille de M. Dessureault ainsi qu'à la grande famille du SIM », a déclaré M. Lachance.

La direction du Service de sécurité incendie de Montréal exprime également son entière solidarité aux amis de M. Dessureault, aux membres du groupe d'alpinistes qui l'accompagnait lors de l'expédition, ainsi qu'à tous les employés du SIM, en particulier les pompiers de la caserne 19 où travaillait M. Dessureault.

