Suning se joint au 3e Salone del Mobile.Milano Shanghai afin de promouvoir l'excellence en matière de design pour une vie meilleure







SHANGHAI, 7 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group, l'une des plus grandes entreprises commerciales de Chine, a annoncé un partenariat stratégique principal au 3e Salone del Mobile.Milano Shangai qui se déroulera du 22 au 24 novembre 2018 au SEC, Shanghai Exhibition Centre (Centre des congrès de Shanghai).

Suning, qui est non seulement un détaillant intelligent d'opérations omnicanales et de catégories complètes mais aussi un fournisseur de solutions intelligentes pour la maison, fournira un support diversifié et des connaissances approfondies aux designers et fabricants de mobilier pour explorer de manière conjointe le marché chinois et créer des solutions intelligentes et personnalisées pour les besoins de la vie du foyer des consommateurs locaux.

«?Ces dernières années, le Salone del Mobile.Milano a visé à atteindre l'excellence en matière de manufacture italienne sur le marché chinois. En rapprochant davantage nos deux cultures, nous pouvons trouver une meilleure source d'inspiration en matière de design, améliorer nos designs de haute qualité et renforcer davantage le charme de la manufacture italienne?», a déclaré Claudio Luti, président du Salon international du meuble de Milan, ajoutant : «?Le marché chinois se développe rapidement. Il souhaite et cherche à produire des produits de grande qualité. Par conséquent, le Salon international du meuble de Milan offre des opportunités à toutes les entreprises qui veulent établir et renforcer leurs relations commerciales avec la Chine.?»

Le salon sera divisé en deux sections : Design et xLux. La zone Design sera axée sur des produits de la vie quotidienne pratiques avec une apparence raffinée, alors que la zone xLux présentera une fusion entre designs classiques élégants et fonctionnalités contemporaines. En plus du salon, des master class axées sur le partage dans le secteur ainsi que le «?Salon Satellite Shanghai?», un événement satellite dédié aux nouveaux designers de moins de 35 ans, seront organisés.

Suning, louée pour le concept «?ZaoJi?» (Atteindre l'apogée de l'expérience) et sa collaboration avec le légendaire club de football italien Internazionale Milano (Inter) lors de la Semaine du design à Milan cette année, encourage la coopération en vue d'établir des liens avec la communauté internationale du design.

Steven Zhang, le président de Suning International, a déclaré : «?Suning s'engage à rechercher de nouveaux moyens de créer des produits et services plus raffinés et plus personnalisés pour les consommateurs du monde entier. S'associer à de grands événements tels que le Salone del Mobile.Milano contribuera à renforcer le lien qui unit des marchés étrangers de grande qualité comme l'Italie et la Chine, à promouvoir un dialogue sectoriel international plus efficace et à apporter de meilleures solutions ainsi que des produits et une expérience de vie de meilleure qualité aux consommateurs.?»

Lors de la conférence de presse du Salone del Mobile.Milano Shanghai qui s'est tenue à l'Ambassade d'Italie à Beijing, l'Ambassadeur d'Italie Ettore Sequi a souligné : «?En droite ligne avec les changements que connaît ce pays, le marché chinois valorise de plus en plus la qualité des biens de consommation. Selon les données les plus récentes, le design et les meubles italiens sont de plus en plus appréciés par les consommateurs chinois, grâce à leur qualité extrêmement élevée et l'accent porté à l'innovation.?»

Suning explore en permanence de nouveaux moyens de vendre des innovations et d'améliorer l'expérience utilisateur. Travailler à la pointe de ce qui est technologiquement possible et chercher à coopérer avec des marques de design de première ligne à l'échelle mondiale aidera à atteindre cet objectif et à répondre à la demande d'un marché de la consommation chinois en cours de modernisation.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec deux sociétés cotées en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holding s'est classée au second rang des 500 meilleures entreprises privées de Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Avec pour mission de «?Mener l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous?», Suning a renforcé et élargi ses activités principales à travers des industries verticales diversifiées : Suning.com (vente au détail), la logistique, les services financiers, la technologie, l'immobilier, les médias et le divertissement, le sport et l'investissement, parmi lesquelles Suning.com a été listé sur la liste Fortune Global 500 de 2017.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.suningholdings.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/715110/Salone_del_Mobile_Milano_GM.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/715107/Suning_Emotional_Wall.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/715109/Italy_Ambassador_to_China.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/715111/Italy_Ambassador_and_Suning.jpg

