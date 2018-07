L'Association des Pompiers de Montréal est sous le choc de la mort tragique de l'un de ses membres, survenue lors de l'ascension du K2 dans le nord du Pakistan







MONTRÉAL, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est toute la famille des 2 400 pompiers montréalais qui est abasourdie, aujourd'hui, par la nouvelle de la mort tragique de l'un des leurs, le capitaine Serge Dessureault, qui a fait une chute mortelle, tôt samedi matin, alors qu'il essayait d'atteindre le sommet du K2, situé dans le nord du Pakistan.

Âgé de 53 ans, le capitaine Dessureault, un alpiniste aguerri, pilotait une expédition nommée « K2-Broad Peak » qui comptait neuf alpinistes, dont deux autres Québécois et se dirigeait vers la barre des 7000 mètres, au camp 3, pour s'acclimater à l'altitude, après avoir été ralenti par le mauvais temps au camp de base quelques jours plus tôt.

Les circonstances de cette chute fatale à 6700 mètres d'altitude demeurent encore inconnues. Le corps du capitaine Dessureault a été transporté au camp de base de la montagne et sera acheminé, aux dernières nouvelles, vers Islamabad, la capitale du Pakistan, incessamment.

« Le choc est d'autant plus grand chez les pompiers que Serge était réputé pour être un alpiniste expérimenté, très prudent, toujours au fait des risques possibles dont il avait conscience en tout temps et il ne prenait pas de risque inutile », a dit aujourd'hui le nouveau président de l'APM, Chris Ross qui s'est déclaré personnellement affecté par cette nouvelle tragique.

Au nom de tous les membres de l'APM, et de la grande communauté des pompiers, monsieur Ross a offert ses plus vives condoléances à la famille et aux proches du capitaine Serge Dessureault, ainsi qu'à ses collègues de la caserne 19 du Service de sécurité incendie de Montréal qui le tenaient en haut respect, et chez qui la perte de Serge crée déjà un vide insoutenable et une douleur incommensurable.

« Notre soutien à la famille de Serge et à ses collègues de la caserne 19 demeure indéfectible. Son souvenir demeurera impérissable » a conclu monsieur Ross.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Communiqué envoyé le 7 juillet 2018 à 13:38 et diffusé par :