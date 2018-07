Un nouveau bureau pour soutenir le développement des Îles-de-la-Madeleine







L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 7 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la création du Bureau régional de coordination gouvernementale des Îles-de-la-Madeleine (BRCGI). Cette démarche s'inscrit dans la foulée de la reconnaissance du statut particulier de l'archipel quant à son caractère insulaire. Elle répond également à une demande de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine d'obtenir un meilleur accès aux ressources gouvernementales afin de soutenir le développement de projets d'importance pour le territoire.

C'est le député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Le BRCGI aura pour mandat d'assurer la cohérence des interventions gouvernementales aux Îles-de-la-Madeleine. Une approche de type « guichet unique » sera développée afin de mieux appuyer les intervenants du milieu dans la mise en oeuvre et le suivi de projets jugés prioritaires et de faciliter la gestion de mesures gouvernementales destinées à la région.

« En 2016, le gouvernement du Québec reconnaissait le statut particulier de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus pour soutenir le développement de cet archipel et mieux appuyer les acteurs régionaux dans la réalisation de leurs projets prioritaires. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« La création du Bureau régional de coordination gouvernementale des Îles-de-la-Madeleine est une réponse concrète aux préoccupations et aux priorités des Madelinots, qui vivent et travaillent ici. Voilà un autre bel exemple d'un gouvernement qui est à l'écoute et au service des citoyens et des régions! »

Pierre Moreau, député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre situation géographique particulière - en plein golfe Saint-Laurent - comporte des enjeux spécifiques avec lesquels nous devons composer quotidiennement. Je suis heureux que cette demande d'une présence gouvernementale accrue permettant une relation de proximité avec les différentes instances du milieu ait trouvé écho, car ce bureau contribuera certainement à la vitalité de notre territoire. Il s'inscrit de plus dans la poursuite des démarches liées à la reconnaissance du contexte insulaire de l'archipel. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le BRCGI sera situé dans les mêmes locaux que ceux occupés par les employés de la Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Quatre ressources seront embauchées afin de répondre à ce nouveau mandat.

La création du BRCGI est en lien avec la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Cette dernière vise à favoriser des interventions mieux adaptées aux besoins et à la réalité des différentes régions du Québec.

