Fonds d'appui au rayonnement des régions - 510 000 $ pour inciter les gens à s'établir aux Îles-de-la-Madeleine







L'ÉTANG-DU-NORD, QC, le 7 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer qu'une aide financière de 510 000 $ est consentie à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine pour la mise en oeuvre d'une stratégie visant à attirer de nouveaux résidents sur l'île. Le soutien à ce projet, qui représente des investissements totaux de plus de 1 032 525 $ sur 3 ans, est accordé par le biais du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

C'est le député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

La Stratégie d'attraction des personnes aux Îles-de-la-Madeleine (Stratégie) contribuera à inverser la tendance démographique à la baisse et à répondre aux besoins en main-d'oeuvre. Elle s'articulera autour de trois grands axes d'intervention interreliés, soit l'attraction, l'accueil et l'intégration ainsi que l'appartenance.

Cette initiative répond à trois des cinq priorités régionales qui sont au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer la vitalité et l'occupation des territoires 2018-2022. Ces dernières consistent à renverser la tendance démographique, à consolider et à diversifier l'économie ainsi qu'à créer un milieu de vie enrichissant et accueillant.

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle déterminant pour la croissance et la vitalité des régions. Avec le FARR, le gouvernement du Québec reconnaît le rôle clé des élus municipaux dans le développement socioéconomique de nos territoires. Il met à leur disposition des outils et des moyens financiers pour concrétiser des projets structurants et adaptés à leurs besoins, comme nous le démontrons aujourd'hui. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Les Madelinots sont fiers de leur identité insulaire, et ils misent sur un milieu attractif, dynamique et accueillant pour attirer de nouveaux résidents. En s'appuyant sur la Stratégie, ils pourront faire reconnaître les Îles-de-la-Madeleine comme un milieu de travail et de vie exceptionnels, capable d'intégrer les nouveaux résidents et de développer chez eux le sentiment d'appartenance. »

Pierre Moreau, député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'archipel madelinot est un lieu particulièrement convoité sur le plan touristique, mais également pour la qualité de vie de ceux et de celles qui l'habitent de façon permanente, bien qu'il représente de nombreux défis liés à sa situation géographique. Comme dans beaucoup de régions du Québec, la décroissance démographique des Îles représente un enjeu. La stratégie d'attraction de nouveaux résidents qui découlera de cet investissement gouvernemental sera certainement bénéfique et nous espérons qu'elle représentera par le fait même une réponse à la pénurie de main-d'oeuvre actuelle. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés. L'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Dans le cadre du FARR, une somme de 601 190 $ a été accordée aux Îles-de-la-Madeleine pour l'année financière 2018-2019. Cette aide sera progressivement bonifiée pour atteindre 1 336 483 $ en 2021-2022.

Au total, ce sont 310 M$ sur cinq ans qui seront investis dans le développement régional par le biais du FARR. L'enveloppe de ce programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 M$ en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021 et 100 M$ annuellement à compter de 2021-2022.

