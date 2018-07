KARATARAKIS Hotels and Restaurants SA ouvre un nouvel hôtel gastronomique en Crète, une île grecque







KARATARAKIS Hotels & Restaurants SA annonce l'ouverture de Legacy Gastro Suites (https://www.legacygastrosuites.com) en août prochain. Ce luxueux hôtel 5 étoiles est spécialement conçu pour célébrer la gastronomie grecque authentique et le patrimoine crétois. Les 12 suites avec vue sur la mer marquent le début d'un concept d'hôtellerie unique qui met l'accent sur la cuisine grecque la plus raffinée et les caractéristiques de la culture locale, et qui s'adresse aussi bien aux voyageurs d'agrément qu'aux « aficionados du bien manger ».

Le concept culturel

Le nouvel établissement Legacy Gastro Suites est situé à Héraklion, capitale de l'île et site emblématique de l'héritage crétois. Il se loge dans un bâtiment historique entièrement rénové du centre-ville qui conserve les caractéristiques des maisons urbaines des années 50. Chacune des 12 suites-boutique peut accueillir deux hôtes dans des espaces lumineux dotés de meubles originaux, de tissus d'ameublement uniques et de lustres impressionnants.

Les suites s'inspirent de trois personnages importants du passé culturel crétois. L'art et le patrimoine de l'auteur Nikos Kazantzakis, du poète Vincenzo Kornaros et du peintre Domenico Theotokopoulos (Le Greco) combinent le luxe décoratif et définissent l'authenticité, louant les concepts de Lumière et de Liberté, les deux idéaux qui façonnent les traditions locales de la Crète.

Le concept gastronomique

Le Legacy Gastro Suites permet aux clients d'explorer le concept gastronomique dès leur arrivée. L'expérience est conçue pour être présente dans toutes les suites, accueillant un poste de nourriture entièrement grecque, rehaussé de mets fins, vins et spiritueux grecs. KARATARAKIS Hotels and Restaurants SA a conçu le Legacy Gastro Suites pour encourager les clients à prendre leurs repas dans leur chambre grâce à un menu à la carte, du petit-déjeuner au dîner gastronomique.

La directrice de l'alimentation et des boissons, Mme Eri Chaita, explique : « C'est un privilège de présenter à nos invités notre cuisine la plus authentique. Nous nous engageons à ne proposer que les plats les plus frais et les plus savoureux, comme c'était le cas dans la cuisine de nos grands-mères ».

Le restaurant

Le restaurant du Legacy Gastro Suites entend offrir toutes les saveurs authentiques de la culture culinaire grecque, où les plats allient des recettes traditionnelles et une cuisine inspirée. Une étagère sert de boutique gastronomique et permet aux visiteurs et aux autochtones d'acheter certains produits grecs à emporter chez eux.



KARATARAKIS Hotels & Restaurants SA (https://www.karatarakisgroup.com) possède, loue et gère des hôtels, des résidences, des restaurants et des salles de conférence. Actif dans l'hôtellerie depuis 1976, le groupe fournit des services complets d'hébergement, de gastronomie, de loisirs et de divertissement.

Pour en savoir plus, veuillez contacter sales@karatarakisgroup.com, +30-2810-302900

