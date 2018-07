/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante pour les Îles-de-la-Madeleine/







CAP-AUX-MEULES, QC, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, et le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, invitent les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu ce samedi 7 juillet.

Date : Le samedi 7 juillet 2018



Heure : 10 h 30



Lieu : Parc du site de la Côte 499, ch. Boisville Ouest Étang-du-Nord (Québec) G4T 3J8

