23e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne







WHITEHORSE, Yukon, 06 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est sous le thème « Garder le contact » que les ministres responsables de la francophonie canadienne ont tenu leur rencontre annuelle les 5 et 6 juillet 2018. Cette 23e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne a eu lieu à Whitehorse, au Yukon, un territoire où la francophonie est forte et dynamique.



« L'accès à des services en français favorise l'épanouissement de nos collectivités partout au Canada. La coopération intergouvernementale, qui est la pierre angulaire de nos travaux, contribue à l'augmentation de l'offre de services », a déclaré l'honorable John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français du gouvernement du Yukon et coprésident de la conférence. « Nous souhaitons établir une collaboration plus étroite avec nos homologues des autres tables ministérielles dans le but de faire progresser des questions prioritaires pour la vitalité des communautés francophones et acadienne au profit de tous les citoyens et citoyennes du Canada. »

La coprésidente de la Conférence, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien a souligné que 2018 est une excellente année pour la francophonie canadienne. « En mars dernier, notre gouvernement a rendu public le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir. Il s'agit du plus important investissement dans les langues officielles à ce jour. Le Plan d'action témoigne de la vision de notre gouvernement en matière de langues officielles et honore plusieurs des priorités qui ont retenu l'attention des participants de la dernière Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Je suis ravie d'en discuter avec mes homologues provinciaux et territoriaux, car nous travaillons tous ensemble pour assurer l'essor de la francophonie canadienne. »

La Loi sur les langues officielles aura 50 ans en 2019. Les ministres ont rappelé que cet anniversaire devrait être l'occasion de promouvoir la dualité linguistique en tant que valeur canadienne et les avantages que procure la francophonie de notre pays. Ils ont souligné l'importance du bilinguisme des citoyens et des citoyennes à travers le Canada.

Durant cette rencontre, les ministres ont eu l'occasion d'échanger sur plusieurs dossiers importants pour les communautés. Ils se sont entre autres penchés sur les défis concernant l'accès à la justice familiale en français et ont exploré des pistes de solutions. La formation des juristes ainsi que différents modèles d'offre de services ont été abordés.

Les efforts déployés conjointement avec les ministres responsables de l'Immigration, témoignent d'un engagement à développer des stratégies d'action concertées. Ainsi, les ministres ont discuté du Plan d'action fédéral-provincial-territorial visant à accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec, et ont pris connaissance des pistes de solution mises de l'avant par la communauté lors du premier Symposium sur l'immigration francophone tenu à Calgary en mars 2018. Ils entendent poursuivre leur collaboration avec les ministres de l'Immigration et le dialogue avec la communauté.

La rencontre a également permis aux ministres de constater le travail accompli quant au Corridor patrimonial culturel et touristique francophone qui vise à mettre en vitrine des attraits touristiques liés au patrimoine et à la culture francophone du pays.

Pour clore leur rencontre sur une vision d'avenir, les ministres ont réfléchi à l'innovation en matière de prestation de services et au rôle que pourrait jouer l'évolution technologique dans l'amélioration de l'offre de services en français. On ne parle plus désormais simplement de services en ligne disponibles dans quelques sphères d'activité, mais plutôt de « gouvernement numérique » capable d'offrir une qualité et une rapidité de services aux citoyens jusqu'ici inégalées.

La Conférence de Whitehorse s'est déroulée sur le territoire ancestral de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil Ta'an Kwäch'än et les ministres ont été accueillis par Kluane Adamek, Cheffe régionale pour le Yukon à l'Assemblée des Premières Nations. Madame Adamek a présenté sa vision des ponts existants, et de ceux à construire, entre francophonie et autochtonie au Canada.

Le gouvernement du Nunavut sera l'hôte de la prochaine Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, qui aura lieu les 27 et 28 juin 2019 à Iqaluit. La législation du Nunavut reconnaît la langue inuit, l'anglais et le français à titre de langues officielles du territoire.

* En raison de l'assermentation récente d'un nouveau Conseil des ministres, l'Ontario a participé à cette réunion à titre d'observateur et n'est pas partie au présent communiqué.

La Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne, créée en 1994, est le seul forum intergouvernemental qui regroupe les ministres responsables de la francophonie canadienne. La Conférence travaille pour une francophonie ouverte, dynamique et diversifiée qui contribue et participe pleinement à l'essor de la société canadienne. Consultez le site Internet de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne à www.cmfc-mccf.ca .

