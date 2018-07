La Banque Scotia termine l'acquisition d'une participation majoritaire dans BBVA Chile







et conclut une entente avec la famille Said

TORONTO, le 6 juillet 2018 /CNW/ - Ayant reçu l'autorisation des organismes de réglementation du Chili et du Canada, la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la conclusion de son entente d'acquisition de la participation de 68,19 % de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. dans Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA Chile).

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de la Banque pour élargir ses activités sur le marché chilien et dans les pays de l'Alliance du Pacifique. Elle permettra à la Banque de doubler sa présence au Chili en portant sa part de marché à environ 14 % pour l'ensemble du crédit, et de devenir ainsi l'une des plus importantes banques privées du pays.

La transaction étant maintenant conclue, la Banque est prête à entreprendre les efforts d'intégration, qui seront dirigés par des ressources locales au Chili. La prochaine étape du processus sera la fusion de BBVA Chile et Scotiabank Chile, qui est en instance d'approbation par le surintendant des banques et des institutions financières (SBIF) du Chili.

La Banque a aussi annoncé qu'elle a conclu une entente avec la famille Said relativement au maintien de sa participation dans BBVA Chile et à son rôle dans la fusion des deux banques. La famille Said détiendra une participation de près de 25 % dans la nouvelle banque fusionnée.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale, en Europe et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 89 000 employés et son actif à plus de 926 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, veuillez consulter banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

