De nouveaux investissements pour améliorer les infrastructures de transport de Calgary

CALGARY, le 6 juill. 2018 /CNW/ - Les infrastructures de qualité relient nos communautés et aident à créer de bons emplois. Elles permettent aux Canadiens d'aller au travail et de retourner à la maison à temps pour faire ce que nous aimons. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à faire d'importants investissements dans les infrastructures. Ces investissements réduisent la durée des déplacements et renforcent nos communautés. Ils créent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne aujourd'hui, tout en encourageant la croissance économique pour des années à venir.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement majeur de 50 millions de dollars visant à améliorer la voie Airport Trail à Calgary. Ce corridor commercial permet l'accès à l'aéroport international de Calgary et relie des communautés et des entreprises dans le nord-est de Calgary.

Cet investissement réduira la durée des déplacements des familles en Alberta, en plus d'aider les entreprises locales à accéder plus rapidement et plus facilement aux marchés de l'Amérique du Nord et du monde entier. Il créera également de bons emplois pour la classe moyenne pendant la phase de construction.

Le projet comprendra les travaux suivants :

un nouveau segment de la voie Airport Trail entre la 36 e rue Nord-Est et la 60 e rue Nord-Est, ainsi qu'une intersection à la voie Métis Trail;

rue Nord-Est et la 60 rue Nord-Est, ainsi qu'une intersection à la voie Métis Trail; la construction de la première phase d'échangeurs le long de la voie Airport Trail, à l'intersection de la 19 e rue Nord-Est et de la voie Barlow Trail ;

rue Nord-Est et de la voie ; la construction d'une nouvelle bretelle en direction sud-ouest dans l'échangeur situé à l'intersection de la voie Stoney Trail et de la voie Airport Trail.

Le projet permettra également de créer une route supplémentaire menant à l'aéroport, ce qui aidera les gens à se déplacer plus efficacement et facilitera le transport des marchandises. Le projet élargira également le réseau de fibres optiques de Calgary et jettera les bases d'une future liaison de transport rapide à l'intérieur du corridor.

Citations

« De nombreuses entreprises canadiennes dépendent de leur capacité de déplacer des marchandises de façon rapide et efficace, au pays comme au-delà de nos frontières. L'investissement d'aujourd'hui vise à ce que les Albertains aient les infrastructures dont ils ont besoin pour faire croître leurs entreprises, demeurer concurrentiels et réussir sur le marché mondial. Nous continuerons d'améliorer le transport dans les principaux corridors commerciaux du Canada, en plus de créer de bons emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne à travers le pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le transport et la distribution des marchandises jouent un rôle essentiel dans nos économies à l'échelle locale, régionale et nationale. L'investissement annoncé aujourd'hui renforcera notre réseau de transport en s'attaquant aux contraintes urgentes en matière de capacité le long de la voie Airport Trail et en favorisant la prospérité à long terme de notre communauté. »

-- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en améliorant nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, en plus d'encourager la croissance économique, de créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et de veiller à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

-- L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Faits saillants

Ces fonds proviennent du Fonds national des corridors commerciaux, qui appuie des projets ayant les objectifs suivants :

aider le système de transport à résister aux effets des changements climatiques et à s'adapter aux nouvelles technologies et à l'innovation;



régler les problèmes d'engorgement et de congestion le long des corridors commerciaux du Canada ;

appuyer l'activité économique et le transport des marchandises et des personnes au Canada ;

améliorer la circulation des marchandises canadiennes vers les marchés mondiaux par l'entremise de nos ports, aéroports, routes, chemins de fer, installations intermodales, ponts et passages frontaliers.

Comme l'indiquaient une annonce faite en novembre 2016 et le budget de 2017, le gouvernement du Canada investira 10,1 milliards de dollars au cours des 11 prochaines années dans des projets de commerce et de transport.

Le transport est un élément important du commerce du Canada avec d'autres pays. En 2017, le commerce international de marchandises s'est élevé à 1 100 milliards de dollars. Les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada, les échanges commerciaux se chiffrant à 703 milliards de dollars (415 milliards de dollars d'exportations et 288 milliards de dollars d'importations), ce qui représente 63,5 % du total du commerce canadien en 2017.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations municipales, les peuples autochtones, les organismes du secteur privé sans but lucratif et à but lucratif, les sociétés d'État, les administrations portuaires canadiennes et les autorités aéroportuaires du Réseau national des aéroports sont tous admissibles à un financement au titre du Fonds national des corridors commerciaux.

En mai 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement majeur pouvant atteindre 1,53 milliard de dollars dans le projet de la ligne verte du réseau de train léger de Calgary. À terme, des centaines de milliers d'usagers des communautés du nord et du sud-est de la ville auront un trajet direct vers le centre-ville.

Le même mois, le gouvernement a également annoncé un investissement de plus de 39 millions de dollars pour améliorer un passage à niveau à Edmonton permettant de réduire la congestion routière et les temps de déplacement en ville.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 6 juillet 2018 à 18:16 et diffusé par :