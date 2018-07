Un nouveau record : 4,5 millions de dollars amassés ! - Succès triomphal dépassant toute attente pour la 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau







BOUCHERVILLE, QC, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est dans une ambiance euphorique et festive, chaleureusement accueillis par leurs familles et nombreux amis et collègues, que les 500 cyclistes de la 23e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau sont arrivés à destination aujourd'hui à Boucherville après avoir sillonné les routes du Québec sur près de 1?850 kilomètres avec l'espoir commun de mettre fin au cancer pédiatrique.

Un succès triomphal sans précédent !

Les porte-paroles de l'évènement, Pierre et Ginette Bruneau, Paul Doucet, Pierre Jobin, Luce Dufault, Alexandre Dubé, Hugo Giroux, Yvan Martineau, Louis Jean, Eve Landry et Lex Albrecht, de même que l'ensemble des cyclistes, bénévoles et équipe de la Fondation qui ont pris part au Tour, ont célébré en grande pompe la réussite de cette 23e édition qui s'avère un véritable exploit. C'est d'ailleurs sous un soleil de plomb et une canicule exceptionnelle que les cyclistes ont pédalé avec courage et persévérance jusqu'à la toute fin du défi. Ce dernier a permis cette année non seulement de dépasser l'objectif, mais de le fracasser et récolter la somme record de 4,5 M$, soit plus de 1 M$ que l'objectif fixé. Un record extraordinaire dont tous peuvent être fiers !

Pour les encourager tout au long du parcours et témoigner de l'importance de donner à la recherche sur le cancer pédiatrique, les cyclistes étaient accompagnés d'enfants atteints ou en rémission d'un cancer. Cette année, Nathan Guillemette, 15 ans, qui a terminé ses traitements pour une leucémie lymphoblastique aigüe en février dernier, Alexe Gagnon, 15 ans, atteinte du sarcome d'Edwing, Florence Breton, 14 ans, en rémission d'un carcinome papillaire, Jacob Elie Choueri, 8 ans, atteint d'une leucémie lymphoblastique aigüe, Ève-Marie Nicole, 10 ans, en traitement pour une tumeur cérébrale, Stella-Rose Bouchard, 9 ans, en rémission d'une leucémie, Anthony Vachon, 9 ans, en rémission d'une leucémie lymphoblastique aigüe, Mya Lachance, 15 ans, atteinte d'un oligodendrogliome, et près de 60 autres enfants jumelés, ont pris part à l'évènement accompagnés de leurs parents.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 2018 en chiffres

Une somme record amassée : 4,5 millions $

Objectif 2018 : surpasser 3,3 M$

L'édition 2018 a eu lieu le 9 juin ainsi que du 3 au 6 juillet 2018

Plus de 500 cyclistes

familles Depuis le premier Tour en 1995, c'est plus de 25 M$ de dollars qui ont été amassés

ont été amassés en 2017 Prochaine édition : 2 au 5 juillet 2019

Citations

Pierre Bruneau, chef d'antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

«?Quel bonheur de tous vous retrouver et de voir ces sourires, si fiers?! Oui, vous pouvez être fiers, car ce que vous venez d'accomplir, c'est beaucoup plus grand que nous. Grâce à votre implication, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape. Cette somme record nous permettra de poursuivre notre mission et de soutenir des projets de recherche qui servent de levier aux chercheurs en leur permettant de réaliser leurs ambitions. Grâce à vous, la Fondation est le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Merci du fonds du coeur, nos enfants ne méritent pas moins que cela.?MERCI! »

Sylvain Vinet, chef régional, région Est du Canada, Banque CIBC, et vice-président du conseil d'administration de la Fondation Charles-Bruneau

«?Au nom de la Banque CIBC, je remercie du fond du coeur tous ceux et celles qui ont participé de près et de loin cette année au Tour CIBC Charles-Bruneau. En tant qu'entreprise pour qui s'impliquer et redonner aux causes qui nous tiennent à coeur est une priorité, nous sommes fiers de prendre part à ce grand succès collectif. Ce sont les efforts de tous les partenaires, cyclistes et bénévoles qui ont permis au Tour CIBC Charles-Bruneau de réaliser un exploit en recueillant l'incroyable somme de 4,5 millions de dollars pour aider les enfants atteints du cancer?! Ensemble, tous contre le cancer.?»

Le Tour CIBC Charles-Bruneau peut compter sur 4 grands partenaires, soit La Banque CIBC, LOWES Canada, IGA et Cascades, qui n'ont pas ménagé les efforts pour atteindre ce record.

Le cancer pédiatrique au Québec

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans

Un enfant sur 400 est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans

Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau est fière d'être le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Les derniers engagements annoncés sont nécessaires pour permettre des percées majeures en recherche. Dans les prochaines années :

22 M$ seront investis à l'Unité de recherche en hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine

4 M$ seront également versés à l'Hôpital de Montréal pour enfants

Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. Ces engagements sont certes ambitieux, mais la Fondation est confiante de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et sur la population.

En 28 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l'équipement et l'aménagement d'un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.

