BakeMark annonce la nomination d'un nouveau président et chef de la direction

PICO RIVERA, Californie, 6 juillet 2018 /CNW/ - BakeMark annonce aujourd'hui la nomination de Gary Schmidt au poste de président et chef de la direction de l'entreprise; M. Schmidt entrera en fonctions le 9 juillet 2018.

Avant de se joindre à BakeMark, Gary Schmidt a été titulaire de divers postes de direction, le plus récent étant celui de chef d'exploitation de KanPak, une entreprise de Golden State Foods. Il a également été vice-président des ventes et vice-président des opérations mondiales chez Corbion, en plus d'avoir occupé des postes de direction chez Cargill, EJ Gallo et Givaudan. M. Schmidt est diplômé de l'Université Montana State, où il a obtenu un baccalauréat en génie chimique, et possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université Webster.

« Je suis fier et honoré de me joindre à BakeMark, le chef de file de l'industrie en Amérique du Nord. BakeMark a une feuille de route impressionnante, une remarquable image de marque et un avenir prometteur. Je suis impatient de faire progresser notre partenariat avec les clients et les fournisseurs, tout en renforçant nos capacités », a déclaré M. Schmidt.

Jim Parker, l'actuel président et chef de la direction de BakeMark, assumera, à compter du 9 juillet 2018, le rôle de président exécutif de l'entreprise, ainsi que celui de président du conseil d'administration de celle?ci.

« Ce fut un grand honneur de diriger BakeMark en tant que président et chef de la direction et de faire partie de l'histoire de la croissance de l'entreprise. Je suis certain que Gary propulsera BakeMark vers de nouveaux sommets, tout en soutenant les clients, les fournisseurs de même que toutes les parties prenantes du domaine de la boulangerie », a déclaré M. Parker ».

Cette nouvelle fait suite à l'acquisition récente par BakeMark des marques Best Brands et Multifoods, ainsi que de deux usines de fabrication aux États-Unis, le tout s'inscrivant dans le cadre de ses stratégies de croissance et d'expansion sous la propriété de Pamplona Capital Management.

À propos de BakeMark

Basé à Pico Rivera, en Californie, BakeMark est le chef de file reconnu de l'industrie de la boulangerie à titre de fabricant et de distributeur d'ingrédients, de produits et de fournitures de boulangerie. BakeMark offre sa gamme complète de produits, comprenant des mélanges pour boulangerie, des garnitures, des glaçages, des produits de base, des produits surgelés et des fournitures de boulangerie, en Amérique du Nord et à des clients internationaux de tous les secteurs de l'industrie. BakeMark est le distributeur exclusif de certaines des plus grandes marques de l'industrie, y compris Westco, BakeSense, Best Brands, Multifoods, BakeQwik, Trigal Dorado, C'est Vivant et Sprinkelina. L'entreprise exploite 5 usines de fabrication et 25 centres de distribution situés aux 4 coins de l'Amérique du Nord. Veuillez consulter le site www.yourbakemark.com pour obtenir de plus amples renseignements.

